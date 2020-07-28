В Азове школу оградили колючей проволокой из-за наркоманов

Забор школы №3 города Азов в Ростовской области обнесли колючей проволокой, сообщает РИА Новости.

По словам начальника управления образования города Елены Мирошниченко, на подобные меры пришлось пойти после того, как территорию школы облюбовали наркодилеры. Они использовали здание для закладки наркотиков.

В школе есть камера видеонаблюдения, но она не охватывает проблемный участок. В следующем году в учебном заведении планируется провести капитальный ремонт, и увеличить высоту забора.

А пока решили использовать столь необычное для образовательного учреждения средство защиты, которое оказалось эффективным - визиты драгдилеров прекратились.