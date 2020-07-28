В Геленджике из-за аварии без воды остались 14,5 тысчи человек

Из-за аварии на магистральном трубопроводе между геленджикскими селами Кабардинка и Марьина Роща без воды остались 14,5 тысячи человек. Об этом на официальной странице в Instagram сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Порыв произошел сегодня в 3.30. Водоснабжение со стороны Троицкого группового водопровода полностью остановлено.

Ориентировочное время устранения - десять часов. В течение 12 часов после завершения работ планируется выход на плановые показатели. Для местных жителей власти обещали организовать подвоз воды.

По информации "Кубаньводкомплекс", Троицкий групповой водопровод своим рождением обязан уникальному месторождению подземных вод, расположенных на левом берегу реки Кубань в районе станицы Троицкой Крымского района, откуда и произошло название предприятия. Он был введен в строй в 1971 году. Кроме Геленджика, Троицкий поставляет питьевую воду в Новороссийск и Крымск, а также в Молдаванское, Троицкое и Нижнебаканское сельские поселения Крымского района, поселки побережья Черного моря.