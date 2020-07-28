Новости

В Красноярском крае взорвался газ в трехэтажном доме 11:33
Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве 11:33
На Среднем Урале за сутки выписали рекордное число пациентов с COVID-19 11:31
В Геленджике из-за аварии без воды остались 14,5 тысчи человек 11:31
Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов 11:30
На Ставрополье будут судить мать, продававшую сына за 50 тысяч рублей 11:27
Число обязательных проверок условий труда решено сократить 11:26
В Малайзии суд признал экс-премьера виновным в хищениях 11:24
Между Сочи и Анапой с 1 августа начнут курсировать "Ласточки" 11:21
В Крыму ветер повредил крыши десятков домов 11:20
Вице-спикер челябинского ЗСО госпитализирован с СОVID-19 11:17
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 11:15
В Курганской области выяснят причину массовой гибели рыбы 11:13
Вышел трейлер сериала "Похититель снов" со звездой "Убить Билла" 11:13
Названы самые популярные и необычные имена детей в Москве 11:06
Гулявцев объявил об уходе с поста главного тренера ХК "Амур" 11:04
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты 11:00
Алибасов пожаловался на провалы в памяти из-за выпитого "Крота" 10:58
Актриса Софи "Санса Старк" Тернер впервые стала мамой 10:46
В Тыве десятилетний мальчик погиб при падении с лошади 10:44
Истребители ЮВО провели воздушный бой в стратосфере 10:31
Под Самарой отец с детьми пытался уйти от погони полиции 10:31
Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России 10:30
Зафиксирована небывалая молния, растянувшаяся на сотни километров 10:22
На Ставрополье поступили разведчики-беспилотники "Орлан-10" 10:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 11:31
Рубрика: Происшествия

В Геленджике из-за аварии без воды остались 14,5 тысчи человек

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из-за аварии на магистральном трубопроводе между геленджикскими селами Кабардинка и Марьина Роща без воды остались 14,5 тысячи человек. Об этом на официальной странице в Instagram сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Фото: снимок с видео/ Минобороны РФ/ТАСС
Военные строят трубопровод в Крыму

Порыв произошел сегодня в 3.30. Водоснабжение со стороны Троицкого группового водопровода полностью остановлено.

Ориентировочное время устранения - десять часов. В течение 12 часов после завершения работ планируется выход на плановые показатели. Для местных жителей власти обещали организовать подвоз воды.

По информации "Кубаньводкомплекс", Троицкий групповой водопровод своим рождением обязан уникальному месторождению подземных вод, расположенных на левом берегу реки Кубань в районе станицы Троицкой Крымского района, откуда и произошло название предприятия. Он был введен в строй в 1971 году. Кроме Геленджика, Троицкий поставляет питьевую воду в Новороссийск и Крымск, а также в Молдаванское, Троицкое и Нижнебаканское сельские поселения Крымского района, поселки побережья Черного моря.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Минфин разработал правила наполнения единого регистра населения
В России началась подготовка к новому учебному году
В Минтруде рассказали про рост пенсий в стране
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
НАСА: Очередной астероид приблизится к Земле пятого августа
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина