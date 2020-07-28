В Краснодаре установлен рекорд по рождаемости двойняшек

За последние сутки в Перинатальном центре Краснодарской кетской краевой клинической больницы установили рекорд: пять пациенток родили двойняшек. Об этом сообщается на официальной странице учреждения здравоохранения в Instagram.

Уточняется, что на свет появились пять мальчиков и пять девочек весом от 1,35 до 2,96 килограмма. Малыши находятся под постоянным наблюдением медиков и своих мам.

"Благодаря высокой квалификации и скоординированной работе специалисты перинатального центра успешно справляются с ежедневными планами и неординарными случаями", - говорится в сообщении перинатального центра.

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, Краснодарский край богат на рождение двоен. С начала 2020 года появились на свет 455 пар малышей. Кстати, были и четыре тройни.

В целом с начала года на Кубани родился 33781 ребенок, из них 17468 мальчиков и 16313 девочки. Весовые рекорды принадлежат мальчикам. Самый маленький малыш при рождении весил всего 480 граммов, а самый крупный родился с весом более 5,5 килограмма.