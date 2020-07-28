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28.07.2020 11:58

Глазастый квадрокоптер

В Крыму беспилотники усилят мониторинг природоохранных зон и сельхозугодий
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 164(8218)
В Крыму впервые испытали беспилотный самолет отечественного производства, который будет применяться для мониторинга природоохранных зон и сельхозугодий. Активное применение беспилотников может ускорить переход АПК полуострова в эру цифровых технологий. Этот проект федеральный вуз реализует совместно с министерством сельского хозяйства Республики Крым.
Беспилотный самолет отечественного производства испытали в Крыму. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Беспилотный самолет отечественного производства испытали в Крыму. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Беспилотный самолет отечественного производства испытали в Крыму. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

В начале 2020 года Крымский федеральный университета за пять миллионов рублей приобрел два беспилотника самолетного типа, произведенные концерном "Калашников". За несколько месяцев специалисты университета прошли необходимое обучение для работы на новом оборудовании.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Уникальная система дистанционного зондирования земли самолетного типа ZALA 421-16F1 оборудована мультиспектральной камерой MicaSence, что позволяет с помощью камеры видимого спектра отслеживать индекс продуктивности растений. А курсовая камера в полете записывает видео в режиме реального времени. Борт может находиться в воздухе до четырех с половиной часов, при этом производя мониторинг на удалении до 50 километров от точки старта на высоте до пяти километров. Максимальная скорость в зависимости от погодных условий - до 110 километров в час. Размах крыльев - 2,8 метра, что оптимально для эксплуатации в крымских условиях.

- Бум беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неминуемо затронет все регионы России, - считает проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев. - Мир становится сложнее, и, чтобы обеспечить стабильный рост экономики, необходимо оптимизировать множество процессов. Если раньше слово "беспилотник" ассоциировалось у нас с военным сектором и частными потребителями, то сегодня БПЛА помогают решить задачи строительства и сельского хозяйства, прокладки нефтегазовых магистралей, дорожных работ, а в скором будущем - и доставки. Наша задача - сформировать, подготовить и внедрить новую специальность на предприятиях Крыма - оператор БПЛА.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Для центра цифрового земледелия КФУ помимо тяжелых БПЛА "Калашников" закуплено еще четыре квадрокоптера, сеть метеостанций и спутниковый комплекс "Сканэкс". Вуз уже развернул сеть из 14 метеостанций на 5500 гектарах земель университета. С их помощью можно получать точные данные о температуре, осадках, скорости и направлении ветра, ультрафиолетовом излучении. А квадрокоптеры, оснащенные мощной оптикой с возможностью инфракрасной съемки, будут мониторить сельхозугодья: фиксировать вегетацию растений, состояние почвы, работу техники на полях, появление вредителей и болезней. Облеты планируется совершать один раз в две недели. Данные воздушной разведки будут поступать на геоинформационный сервер для анализа и принятия решений. Все это позволит своевременно корректировать агрономический график ухода за растениями и проводить точечную подкормку и обработку полей от вредителей.

Основными сдерживающими факторами для внедрения технологий БПЛА в университете называют высокую стоимость самих аппаратов, излишнюю регламентацию полетов, связанную с особым приграничным статусом полуострова, а также отсутствие достаточного количества компетентных сотрудников.

- Сегодня опыта работы с подобными системами нет не только в Крыму, но и на юге России, - считает заведующий отделом дистанционного зондирования центра киберагрономии КФУ Виктор Смирнов. - Это первые шаги к внедрению современных технологий дистанционного зондирования на полуострове, которые имеют огромный потенциал.

Размах крыльев беспилотника - 2,8 метра. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

С помощью беспилотников самолетного типа можно не только контролировать экологическую ситуацию и проводить сельскохозяйственный мониторинг, но и отслеживать чрезвычайные ситуации - лесные пожары или разлив нефтепродуктов, обнаруживать незаконные стройки, свалки и карьеры, осуществлять геодезические съемки и другие работы, связанные с исследованием обширных и труднодоступных мест.

Компетентно

Роман Некрасов, директор департамента растениеводства, химизации, механизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ:

- Минсельхоз РФ разработал платформу трансформации сельского хозяйства путем внедрения цифровых технологий. Одним из инструментов проекта станет объективный мониторинг для сбора и анализа больших данных при помощи БПЛА. Но не менее значимым является создание системы подготовки специалистов для работы в цифровой экономике, в том числе для работы с цифровыми продуктами и технологиями.

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