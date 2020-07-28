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28.07.2020 16:53
Рубрика: Общество

В Крыму морскую воду проверили на коронавирус

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Специалисты крымского управления Роспотребнадзора в июле начали проверки морской воды в Черном море на наличие возбудителей коронавируса, и все проведенные тесты пока дали отрицательные результаты. Об этом рассказала журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

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- С июля мы начали проводить исследования на возбудитель коронавируса в морской воде, в воде аквапарков, бассейнов, - уточнила она. - И до сегодняшнего дня положительных находок в этой части нет.

Также, по словам Пеньковской, огромный турпоток в Крым не привел к резкому увеличению числа заразившихся и появлению множества новых очагов коронавируса.

- В принципе любая миграция может привести к изменению эпидситуации, - отметила она. - Но если проанализировать цифры заболеваемости в Крыму и Севастополе и других регионах РФ, то у нас заболеваемость значительно ниже. Да, есть незначительное увеличение, но мы взрывного всплеска заболеваемости сегодня не фиксируем ни в организованных коллективах, ни в лечебно-профилактических учреждениях.

Напомним, в Крыму в последние недели в разные дни выявляется с среднем от 10 до 30 заболевших COVID-19. За последние сутки - 23 новых случая коронавируса. Всего же с начала пандемии в РК подтверждено 1139 случаев COVID-19.

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