По данным Южного регионального центра поддержки экспорта, за шесть месяцев 2020 года предприятия Крыма заключили четыре экспортных контракта на сумму 5,8 миллиона долларов в сфере пищевого и промышленного производства, а также туризма.

Итоги внешней торговли Республики Крым за первый квартал 2020 года. Фото: Федеральная таможенная служба

В нынешнем году крымский травяной чай появится в супермаркетах Китая.

- Мы начали заниматься экспортом в 2014 году, первые поставки были в Белоруссию и Казахстан. В следующем месяце запланирована поставка пробной партии травяного чая в Китай. Подписываем контракт с китайско-российской компанией, у которой в КНР есть своя розничная сеть. Также планируется торговля на электронной торговой площадке, - рассказала "РГ" руководитель службы маркетинга и продаж компании-производителя Екатерина Дерябина.

Помимо этого, компания ведет переговоры с дистрибьюторами и торговыми сетями ОАЭ. В Арабские Эмираты будут поставлять травяные напитки в стеклянной таре.

В основе смеси - крымское сырье (мята, мелиса, лаванда и другие травы), которое предприятие закупает у фермерских хозяйств.

Мировой экономический кризис внес свои коррективы в экспортные планы крымского производителя косметических средств. В прошлом году был подписан договор между комбинатом и крупнейшим сирийским дистрибьютором. Отправлять на Восток планировали крем, тоники, душистую воду и гидролат розы. В первом квартале 2020 года производитель должен был сделать первую поставку. Но по просьбе заказчика сроки пришлось перенести.

- В январе в Сирии грянул финансовый кризис и подорожал доллар, дистрибьютор попросил отложить первую поставку до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется, - рассказал "РГ" генеральный директор комбината Иван Гладун.

А уже весной во время пандемии производитель был вынужден все усилия направить на сохранение самого предприятия.

- Мы вовремя переориентировались на выпуск антисептических гелей и спреев с эфирным маслом лаванды. Такое решение было принято в связи с большим спросом на эту продукцию, - говорит Иван Гладун. - Приоритеты сместились. Главным стало поддержание стабильности предприятия и обеспечение потребности жителей Крыма в антисептиках. Но мы вернемся к экспорту и переговорам с Сирией, когда станет понятна экономическая ситуация.

Предприятия Республики Крым в 2019 году и за первую половину 2020 года при содействии Южного регионального центра поддержки экспорта заключили более 50 контрактов с предпринимателями 15 стран на 20 миллионов долларов.

Специалисты центра уверены: санкции не являются приговором для международной торговли. В этом году планируется расширить географию презентаций крымской продукции и уделить особое внимание развитию международного молодежного предпринимательства. Центр уже помог крымскому колледжу подписать два международных соглашения - с Индией и Южной Кореей.

Кстати

По данным Южного таможенного управления, внешнеторговый оборот Республики Крым в первом квартале 2020 года оценивается в 17 миллионов долларов. На долю РК в товарообороте ЮФО приходится 0,29 процента. Основные торговые партнеры республики: Украина, Белоруссия, Индия, Китай, Армения, Италия, Молдавия и Казахстан.