В Крыму ветер повредил крыши десятков домов

В селе Пионерском Симферопольского района вечером 27 июля с двух домов ветром сорвало крыши. Еще в 24 домах стихия повредила кровельные конструкции, степень повреждения составила от 25 до 50 процентов. По словам главы республиканского МЧС, к утру 28 июля кровлю восстановили в 17 частных домовладениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Также произошли обрывы линий электропередачи в Добровском сельском поселении, из-за чего без электроснабжения остались 8000 абонентов. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.

Кроме того, в селе Добром на магистральную газовую трубу упало дерево. Прибывшие на место специалисты "КрымСпаса" с помощью альпинистского снаряжения, бензопилы и лестницы сняли его с газопровода.

Глава республиканского МЧС Сергей Шахов сообщил, что на заседании Комиссии по ЧС Симферопольского района ситуацию признали угрозой ЧС муниципального уровня.