В Ростове три человека погибли при ремонте газового колодца

Три сотрудника компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" погибли при выполнении работ в газовом колодце, сообщает ТАСС.

Трое работников компании проводили ремонтные работы в газовом колодце на улице Шолохова. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление сероводородом. Окончательную причину инцидента установит специальная комиссия.

В компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" заявили, что газовое оборудование находилось в исправном состоянии, и утечек газа не было.