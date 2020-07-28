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28.07.2020 13:02
Рубрика: Происшествия

В Ростове три человека погибли при ремонте газового колодца

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Три сотрудника компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" погибли при выполнении работ в газовом колодце, сообщает ТАСС.

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Трое работников компании проводили ремонтные работы в газовом колодце на улице Шолохова. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление сероводородом. Окончательную причину инцидента установит специальная комиссия.

В компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" заявили, что газовое оборудование находилось в исправном состоянии, и утечек газа не было.

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