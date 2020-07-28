Донская гавань оказалась в числе шести российских городов, из которых возобновятся полеты за рубеж. Платов и другие крупные отечественные аэропорты будут обслуживать пассажиров из соседних регионов.

Соответствующее предложение направил в правительство руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Кроме донской столицы в списке Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. В ближайшее время международные полеты будут осуществляться только из этих городов.

Аэропорт Платов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения готов, здесь в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализуется комплекс профилактических мер для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, что Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные.