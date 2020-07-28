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28.07.2020 16:46
Рубрика: Происшествия

В Сочи проверят массовый концерт Моргенштерна в баре

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Okras/ wikipedia.org Фото: Okras/ wikipedia.org
Фото: Okras/ wikipedia.org

Полиция Кубани проводит проверку после массового концерта популярного 22-летнего рэп-исполнителя Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн. В

Вечеринка состоялась в минувшую пятницу в кафе-баре в Адлерском районе Сочи, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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В соцсетях появились видео с развлекательного мероприятия, где в кадры попали многочисленные зрители. Тем временем в регионе из-за пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности и проведение массовых концертов находится под запретом.

Сейчас составлены два материала в отношении руководителя кафе-бара и самого предприятия по части 1 статьи 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". За такое правонарушение грозит штраф от пятисот тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Материалы будут переданы в суд.

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