При земляных работах, которые проводятся для экологической реабилитации Волго-Ахтубинской поймы, неизбежно гибнет рыба. Чтобы компенсировать ущерб природе, в реку выпускают мальков. Так, в этом году в Волгу и Ахтубу планируют отправить более 650 тысяч стерлядей и сазанов.

Первую партию - 100 тысяч особей уже выпустили в природную среду. Таково было одно из условий контракта на берегоукрепление в Волгограде. Вторая партия была еще крупнее, свыше 125 тысяч мальков.

- Это не последнее мероприятие в 2020 году. В пойме идет расчистка ериков и озер согласно семи договорам. Мы углубляем дно. Все равно какая-то рыба попадает под экскаватор или земснаряд. В процессе работы что-то уничтожаем при любом раскладе. Техника есть техника. Поэтому сразу делается расчет количества молоди, которую мы должны выпустить. Для живности создаем благоприятные условия, на объектах сделаем зимовальные ямы - это углубления в озерах, где рыба зимует. Слой воды становится толще и не промерзает, - рассказал руководитель подрядной организации Александр Фирсов.

Стерлядок выращивали в Тепловском рыбопитомнике Саратовской области. В Волгоград их привезли в специальных изотермических контейнерах. Вес каждой особи - два-три грамма. Рыба адаптирована к естественным водоемам.

- Мы являемся заказчиками работ. Ущерб определяют нормативами Росрыболовства. При проектировании сразу учитывают потери в ходе расчистки водоемов. Осетровым нужно четыре года, чтобы начать воспроизводство. Выживаемость молоди около 50 процентов. Мы выпускаем ее на севере Волгограда. Пока рыба вернется сюда из Каспия, на ее пути попадется много преград: низкий уровень воды, браконьеры, - отметил главный специалист строительного контроля дирекции водохозяйственного строительства Амангельды Сайпединов.

Стоимость компенсационных работ составляет примерно миллион рублей. Осетровых выпускают не позже 30 сентября. Сазанов, частиковые породы можно отправлять в естественную среду до конца ноября.

Как ранее сообщала "РГ", в Волго-Ахтубинской пойме должны построить 30 водопропускных сооружений, чтобы улучшить наполняемость ериков и озер во время паводка. Местами работы уже начались. Гидротехнические сооружения появятся вблизи города Краснослободска, а также Клетского, Красного, Куйбышевского и Фрунзенского сельских поселений. До конца года планируется завершить шесть объектов, оставшиеся 24 водовыпуска будут готовы в 2022 году.

По федеральному проекту "Оздоровление Волги" всего до 2024 года в пойме запланировано строительство 72 водопропускных сооружений, десять из них уже сданы. Продолжается возведение переливной плотины на ерике Старый Каширин. Идет расчистка 31 протока.

Справка "РГ"

Искусственным воспроизводством биоресурсов занимаются Волгоградский осетровый, Цимлянский и Медведицкий экспериментальный рыборазводные заводы, а также другие предприятия поменьше. В прудах и бассейнах выращивают сазана, белого амура, толстолобика, вырезуба, стерлядь и осетра. Мальков получают с использованием технологии искусственного оплодотворения. В 2019 году рыбоводческие предприятия Волгоградской области выпустили более десяти миллионов особей ценных пород рыбы, что почти на треть превышает показатель 2018 года.