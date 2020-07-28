Новости

В Турции раскопали древний саркофаг с редкой золотой диадемой 15:20
Changan обновил свой самый популярный в России кроссовер 15:06
В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на арсенале 15:06
Глава Минэкономразвития стал председателем совета ЦСР 15:04
СМИ: Денис Черышев близок к переходу из "Валенсии" в "Зенит" 15:03
Блогеры сняли процесс замены шин самого большого в мире трактора 15:00
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса 14:57
Крымской скорой помощи передали 10 новых автомобилей 14:54
Видео: В Новосибирском зоопарке лемуры сбежали из клетки 14:50
Один из фигурантов дела экс-главы Коми Гайзера выйдет на свободу 14:49
Жителя Волгоградской области заподозрили в убийстве 90-летней матери 14:43
Около хранилища "Судного дня" рекордно повысилась температура 14:41
Биологи предупредили о растущей угрозе инфекций, переносящихся комарами 14:40
Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
В Ростове завели дело о гибели сотрудников газовой компании 14:30
Зафиксирован рекордный показатель сейсмического шума 14:27
Российские и турецкие военные вместе контролируют трассу М-4 в Сирии 14:20
В рязанской многоэтажке провалилась ванная комната 14:20
Власти Пхукета в Таиланде вынуждены сокращать зависимость от туризма 14:07
Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата 14:00
АвтоВАЗ изменил мотор 1.8 литра для Lada Vesta и Xray 14:00
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале 13:42
В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка 13:42
На Среднем Урале нашли пять опасных детских площадок 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 14:43
Рубрика: Происшествия

Жителя Волгоградской области заподозрили в убийстве 90-летней матери

Текст: Тимур Алиев

В Краснослободске Волгоградской области обнаружено тело пропавшей 90-летней жительницы. В убийстве женщины заподозрили ее сына и его жену, сообщили следователи.

Накануне в региональный СК обратился глава города, до которого дошла информация, что пенсионерку давно не видно по месту жительства. Она проживала вместе с сыном и его женой. Следователей заинтересовало, что они не обращались в правоохранительные органы по поводу исчезновения близкого родственника. Зато выяснилось, что в течение полугода они исправно получали пенсию пропавшей.

Жителя Поморья обвинили в убийстве трех женщин, поджоге и разбое

В доме и на прилегающем участке был проведен обыск. Находку в виде мумифицированного трупа обнаружили в сарае.

Сын убитой и его супруга дали признательные показания: по их словам, в декабре прошлого года в результате скандала мужчина ударил мать по голове. Когда выяснилось, что она погибла, он с женой спрятал ее тело в сарае.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Специалисты устанавливают причину и точную дату смерти пожилой женщины.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина