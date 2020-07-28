Жителя Волгоградской области заподозрили в убийстве 90-летней матери

В Краснослободске Волгоградской области обнаружено тело пропавшей 90-летней жительницы. В убийстве женщины заподозрили ее сына и его жену, сообщили следователи.

Накануне в региональный СК обратился глава города, до которого дошла информация, что пенсионерку давно не видно по месту жительства. Она проживала вместе с сыном и его женой. Следователей заинтересовало, что они не обращались в правоохранительные органы по поводу исчезновения близкого родственника. Зато выяснилось, что в течение полугода они исправно получали пенсию пропавшей.

В доме и на прилегающем участке был проведен обыск. Находку в виде мумифицированного трупа обнаружили в сарае.

Сын убитой и его супруга дали признательные показания: по их словам, в декабре прошлого года в результате скандала мужчина ударил мать по голове. Когда выяснилось, что она погибла, он с женой спрятал ее тело в сарае.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Специалисты устанавливают причину и точную дату смерти пожилой женщины.