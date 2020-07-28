Ямальца осудили условно за попытку силой увезти ребенка в багажнике авто

В Красноселькупском районе ЯНАО сегодня вынесли приговор мужчине, который пытался увезти ребенка против его воли.

По данным правоохранительных органов случилось следующее. В селе Красноселькуп вечером 24 января 2020 года фигурант был нетрезв и находился при этом за рулем машины. На улице он увидел на улице 10-летнего мальчика, предложил подбросить его дома, но тот ожидаемо от этого отказался, чем навлек на себя гнев мужчины.

"Он схватил ребенка за одежду и затолкал в багажник. Крики мальчика о помощи услышали прохожие, они вмешались и не дали нетрезвому водителю скрыться с места происшествия", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Ямала.

Очевидцы вытащили ребенка из багажника, сообщили в полицию, и удерживали правонарушителя до появления наряда.

В ходе предварительного следствия мужчина во всем признался и раскаялся. Его признали виновным по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и назначили наказание в виде трех лет условного срока с испытательным периодом полтора года.