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28.07.2020 13:41
Рубрика: Происшествия

На Среднем Урале нашли пять опасных детских площадок

Текст: Наталия Швабауэр

С марта по июнь поступило пять жалоб от жителей Свердловской области на заброшенные или пришедшие в негодность детские площадки. Все они расположены за пределами Екатеринбурга.

Граждане опасаются деревянных горок с заусенцами и торчащими гвоздями, качелей на жестких подвесах, покосившихся конструкций.

Детские площадки в Новом Уренгое проверят после сообщения о лезвиях

- С 1 июня 2020 года вступил в силу техрегламент по безопасности оборудования для детских игровых площадок. По нему мы проверяем объекты, которые монтируются впервые. Обустроенность и функционирование остальных оцениваем по ГОСТ. Требования техрегламента распространяются не только на оборудование, но и на ударопрочные покрытия. Они могут быть синтетическими, песчаными, гравийными, поэтому и документы, подтверждающие соответствие, разные. В каждом дворе должны быть вывешены правила эксплуатации детских площадок. Если их нет, жителям нужно обращаться в управляющую компанию или к нам, - комментирует ситуацию руководитель Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта Светлана Михеева.

По словам эксперта, нарушения устраняются быстро, если известно, кому принадлежит игровой комплекс и территория. В противном случае приходится обращаться за помощью в муниципалитеты. В частности, пришлось разыскивать владельцев детских горок в Камышлове и Сухом Логу, где травмировались дети. Нашли и наказали.

Между тем

УМТУ Росстандарта в 2020 году выдал 35 предупреждений поставщикам, которые через интернет-магазины реализуют так называемые удерживающие детские устройства в автомобиль. Это обычная накладка на пассажирский ремень, которая не может гарантировать такой же уровень защиты, как автокресло, зато стоит гораздо дешевле: от 300 рублей. В Росстандарте оценивают это как обман потребителей. "По этой теме мы работаем с общественными организациями: "Советом матерей", "Выбор родителей". Все сайты отследить не можем, поэтому просим граждан сообщать нам о фактах продажи подобных товаров под видом удерживающих устройств", - призвала Светлана Михеева.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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