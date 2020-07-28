Площадь выгоревших на Урале лесов сравнялась с территорией Сингапура

Площадь лесов, выгоревших с начала сезона в регионах Урала, превысила 50 тысяч гектаров, что сопоставимо с территорией Сингапура и превышает размеры Сейшелов. Сильные пожары бушуют второй месяц. Совокупный ущерб, включая затраты на тушение, по данным Рослесхоза составил в целом по УрФО уже около 320 миллионов рублей.

Особенно тяжелая ситуация складывается в Югре. Четыре пятых всех лесных площадей, по которым прошел огонь в Уральском округе, приходятся именно на этот регион. По сводкам, которые каждый день дает департамент недропользования и природных ресурсов округа, число ликвидированных пожаров за сутки примерно равно числу возникающих снова. Возгорания настолько мощные, что смогом затянуло Тюмень. Взвесь частиц гари за сотни километров достигла Екатеринбурга. Дым от лесных пожаров дотянулся и до Челябинска, сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

На Среднем Урале вторую неделю горит уникальный заповедник "Денежкин камень", площадь леса, охваченная огнем, достигла уже 70 гектаров. На тушение брошены лучшие силы, в общей сложности 150 огнеборцев, 6 автомобилей УАЗ, КамАЗ и вертолет Ми-8. Привлекли специалистов из других регионов, но остановить огонь пока не удается.

В Югру на прошлой неделе вынуждены были вылететь сразу два федеральных министра, - глава природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, и руководитель МЧС Евгений Зиничев, чтобы на месте попытаться повлиять на ситуацию.

- Непрекращающаяся жара сейчас наблюдается в Сибири и на Крайнем Севере, - отметил Кобылкин. - Впервые в этом году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом, это самый северный очаг за всю историю космического мониторинга последних лет.

- Причин две - природные явления и человеческий фактор. В Югре число пожаров выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом, - подчеркнул Зиничев. - Мы сделали анализ космического мониторинга, который показал, что в основном они возникают на арендованных участках или в зоне экономической деятельности человека. И такую картину мы наблюдаем сейчас на всей территории Сибири.

Корень проблемы - в несовершенстве действующего Лесного кодекса, убежден президент Уральского Союза лесопромышленников Андрей Мехренцев.

- Кодекс разрушил прежнюю систему лесного хозяйства, действовавшую еще с дореволюционных времен, когда лесничий четко знал, что происходит в его вотчине, и вовремя принимал меры. Мы резко сократили расходы на ведение лесного хозяйства, зато теперь тратим миллиарды на тушение лесных пожаров и космический мониторинг. Лесные участки, как известно, у нас сейчас передаются пользователям в долгосрочную аренду на 49 лет, при этом собственником является государство. Однако у государства руки до всего лесного фонда дойти не могут. А арендаторы без лесоустройства не могут организовать эффективное производство, лесоустройство фактически заменяется облегченными схемами таксации (от лат. taxatio - "оценка, определение стоимости" - ред.). В итоге две трети лесов не устроены, а еще часть вовсе оказалась бесхозной. Так что зря мы удивляемся частым пожарам, - констатировал он.

По мнению эксперта, необходимо начать передавать в частную собственность хотя бы те угодья, где есть многолетней опыт добросовестной аренды крупного лесопереработчика. Опыт Финляндии показывает: хозяин ведет себя в лесу эффективнее, чем арендатор. Это его собственность, и он сто раз подумает, как рациональнее ее использовать. А государство должно обеспечить четкие и незыблемые правила ведения работ для собственника земель.

Еще одна важная проблема, по мнению Андрея Мехренцева состоит в том, что сегодня практически обескровлена система лесной охраны.

- На одного лесничего в России сегодня приходится от тысячи до 400 тысяч гектаров лесных угодий в зависимости от региона. Можете себе представить, какая это огромная территория! И что на ней можно разглядеть? Никакая современная техника, никакой космический мониторинг не сможет заменить человека в лесу. Да, стоит задача увеличить число лесничих. Но пока заработок молодого специалиста 12-14 тысяч рублей. Долго продержатся они в лесу? - эмоционально отмечает он. - Между тем в свое время были у лесничих династии. Дети, отучившись в вузе, возвращались домой. И как отец и дед, продолжали охранять лес. Среди комплекса факторов, которые влияют на порядок в лесу, я считаю одним из самых важных возвращение в тайгу лесничих. И возвращение людям этой профессии того весомого статуса, которым они когда-то обладали.

Цифра

2,231 миллиарда рублей предусмотрено в 2020 году в Уральском федеральном округе на повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также - на их тушение.