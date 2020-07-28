Новости

Минобороны опровергло информацию о нарушении российскими Су-27 границы Финляндии 20:38
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд 20:31
Названы потери мирового туризма из-за пандемии коронавируса 20:20
СМИ: Актриса Елена Кондулайнен находится в тяжелом состоянии 20:20
Власти Ричмонда установят большой мемориал памяти погибших рабов 20:19
Руководителей "дочек" госкомпаний смогут судить за взятки и злоупотребления 20:09
Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции 19:55
Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму 19:45
В Башкирии два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика 19:39
Ялтинский международный экономический форум отменен 19:31
Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max 19:18
ГНЦ "Вектор" начал испытания вакцины от COVID-19 19:15
В администрации Ялты у 20 человек выявили коронавирус 19:15
СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос 19:03
В московском метро проверяют масочный режим 18:56
В Петербурге по факту столкновения поездов возбудили дело 18:55
Genesis G70 превратится в универсал 18:54
Песков заявил о хорошем здоровье Путина 18:42
В России растет число страдающих сахарным диабетом детей 18:37
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19 18:23
Фильм Кончаловского попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 18:23
Ученые придумали микрозонд тоньше волоска для обследования сосудов 18:21
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода" 18:19
Володин призвал обсудить c родителями поправки об изъятии детей 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 19:06
Рубрика: Общество

Газета в подарок

Текст: Татьяна Малицкая (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 166(8220)
В тревожные времена, в период вынужденной самоизоляции, актуальная объективная информация, авторитетные мнения, позитивные новости особенно ценны. Это подтверждают итоги подписной кампании "Российской газеты" на второе полугодие 2020 года.

У "РГ" появились новые партнеры, благодаря которым у нашего печатного слова расширилась аудитория. Пятьдесят экземпляров газеты выписал коллектив Варгашинского завода специального и противопожарного оборудования для библиотек Кургана. Столько же газет будут получать сотрудники Полевской коммунальной компании "Энерго". Уже не первый раз Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Росреестр) оформило подписку на 31 комплект "РГ+РГ-Неделя" для своих областных отделений. Инициативу свердловчан поддержали и челябинские коллеги.

- Управление Росреестра по Челябинской области является подписчиком "Российской газеты" много лет, - говорит руководитель управления Ольга Смирных. - В наших территориальных отделах, где не всегда по техническим причинам есть возможность оперативно получить нужную информацию онлайн, старую добрую бумажную "Российскую газету" очень ждут. Это надежный способ получить актуальную информацию об изменениях в законодательстве и главных новостях страны.

Фото: Александр Борисов / РГ
"Российская газета" получила признание в Республике Сербской

Среди новых активных пропагандистов "РГ" - Союз малого и среднего бизнеса, оформивший подписку для своих сотрудников и пациентов клиники "365". Новый партнер и Онкоцентр, выписавший 50 комплектов ежедневной газеты и "РГ-Недели" с мая до конца года.

Продолжают поддерживать газету благотворители, что всегда важно для тех, кто нуждается в помощи и защите. Так, благотворительный фонд "Александр" выписал 15 газет Совету ветеранов города Полевского. Кстати, если в прошлый раз фонд оформил подписку на ежедневную газету, то теперь еще и на "толстушку". Благодаря предпринимателю Александру Луканину 50 комплектов газет "РГ+РГ-Неделя" будут читать пациенты ЦКБ № 6. ФБУ "Уралтест" обеспечило нашим изданием не только своих сотрудников, но и ветеранов поселка Исеть, а АО "НПО автоматики" предоставило 50 комплектов госпиталю ветеранов войн. Сто экземпляров для пациентов ОКБ №1 подписал коллектив ООО "ФОРЭС". Нынешняя чрезвычайная ситуация, связанная с коронавирусом, внесла изменения в традиционные взаимоотношения между редакцией и нашими партнерами - гостиницами "Хотел Девелопмент Компани" и отелем "Пальмира". Из-за COVID-19 они вынужденно не встречали гостей. В это время предназначенные им тиражи распространялись с согласия руководителей гостиниц в ГКБ №40, ставшей, как известно, ведущей клиникой Екатеринбурга в лечении земляков с коронавирусом.

Благодарим всех наших партнеров, передаем самые теплые пожелания от читателей "РГ". Огромное спасибо!

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь "Российская газета" УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году