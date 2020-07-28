В тревожные времена, в период вынужденной самоизоляции, актуальная объективная информация, авторитетные мнения, позитивные новости особенно ценны. Это подтверждают итоги подписной кампании "Российской газеты" на второе полугодие 2020 года.

У "РГ" появились новые партнеры, благодаря которым у нашего печатного слова расширилась аудитория. Пятьдесят экземпляров газеты выписал коллектив Варгашинского завода специального и противопожарного оборудования для библиотек Кургана. Столько же газет будут получать сотрудники Полевской коммунальной компании "Энерго". Уже не первый раз Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Росреестр) оформило подписку на 31 комплект "РГ+РГ-Неделя" для своих областных отделений. Инициативу свердловчан поддержали и челябинские коллеги.

- Управление Росреестра по Челябинской области является подписчиком "Российской газеты" много лет, - говорит руководитель управления Ольга Смирных. - В наших территориальных отделах, где не всегда по техническим причинам есть возможность оперативно получить нужную информацию онлайн, старую добрую бумажную "Российскую газету" очень ждут. Это надежный способ получить актуальную информацию об изменениях в законодательстве и главных новостях страны.

Среди новых активных пропагандистов "РГ" - Союз малого и среднего бизнеса, оформивший подписку для своих сотрудников и пациентов клиники "365". Новый партнер и Онкоцентр, выписавший 50 комплектов ежедневной газеты и "РГ-Недели" с мая до конца года.

Продолжают поддерживать газету благотворители, что всегда важно для тех, кто нуждается в помощи и защите. Так, благотворительный фонд "Александр" выписал 15 газет Совету ветеранов города Полевского. Кстати, если в прошлый раз фонд оформил подписку на ежедневную газету, то теперь еще и на "толстушку". Благодаря предпринимателю Александру Луканину 50 комплектов газет "РГ+РГ-Неделя" будут читать пациенты ЦКБ № 6. ФБУ "Уралтест" обеспечило нашим изданием не только своих сотрудников, но и ветеранов поселка Исеть, а АО "НПО автоматики" предоставило 50 комплектов госпиталю ветеранов войн. Сто экземпляров для пациентов ОКБ №1 подписал коллектив ООО "ФОРЭС". Нынешняя чрезвычайная ситуация, связанная с коронавирусом, внесла изменения в традиционные взаимоотношения между редакцией и нашими партнерами - гостиницами "Хотел Девелопмент Компани" и отелем "Пальмира". Из-за COVID-19 они вынужденно не встречали гостей. В это время предназначенные им тиражи распространялись с согласия руководителей гостиниц в ГКБ №40, ставшей, как известно, ведущей клиникой Екатеринбурга в лечении земляков с коронавирусом.

Благодарим всех наших партнеров, передаем самые теплые пожелания от читателей "РГ". Огромное спасибо!