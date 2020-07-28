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28.07.2020 11:50
Рубрика: Происшествия

Уральскому заводу выдали предупреждение из-за рекламы умывальников

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Антимонопольщики заинтересовались рекламой миасского завода, завившего на своем сайте о том, что он является "безусловным лидером в изготовлении дачных умывальников". Предприятию направлено официальное предупреждение о некорректности распространенной рекламы, сообщили во вторник в УФАС по Челябинской области.

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- Размещение подобной информации указывает на наличие признаков недобросовестной конкуренции, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Любые утверждения о превосходстве над конкурентами с использованием слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", "единственный" без конкретных характеристик, имеющих объективное подтверждение, законом запрещены. Кроме того, на сайте содержится информация о том, что завод был основан в 2001 году, а по документам он и одноименный торговый дом зарегистрированы в качестве хозяйствующих субъектов только в 2007 и 2010 годах. А значит эта информация тоже содержит признаки нарушения законодательства.

В УФАС уже установили, что администратором сайта предприятия является его должностное лицо. В адрес предприятия направлено официальное предупреждение о том, что размещенная на сайте информация противоречит требованиям закона, обычаям делового оборота, добропорядочности, разумности и справедливости. А кроме того, может нанести вред другим производителям аналогичной продукции.

Заводу поставлено условие: удалить с сайта информацию о дате основания и "безусловном лидерстве в изготовлении умывальников" в срок до 14 августа. Если предписание не будет исполнено, антимонопольщики возбудят административное производство, грозящее нарушителю крупным штрафом.

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