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28.07.2020 11:13
Рубрика: Общество

В Курганской области выяснят причину массовой гибели рыбы

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В Курганской области по поручению межрайонной природоохранной прокуратуры началось административное расследование по факту массой гибели рыбы на реке Исеть - на участке от Катайского до Шадринского районов.

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Как сообщается на сайте надзорного ведомства, работники Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства, Уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Управления ветеринарии Курганской области осматривают и обследуют водоохранную зону и акваторию, отбирают пробы жидкости и рыбы для лабораторных исследований, чтобы проверить, нет ли там токсических веществ и возбудителей инфекционных заболеваний.

До получения результатов исследований жителей просят не употреблять рыбу в пищу и не давать ее на корм животным.

Кстати, аналогичная ситуация произошла 11 июля в реке Реж вблизи села Клевакино Алапаевского района Свердловской области. Там также организована проверка причины гибели рыбы.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область

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