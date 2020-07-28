В Курганской области выяснят причину массовой гибели рыбы

В Курганской области по поручению межрайонной природоохранной прокуратуры началось административное расследование по факту массой гибели рыбы на реке Исеть - на участке от Катайского до Шадринского районов.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, работники Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства, Уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Управления ветеринарии Курганской области осматривают и обследуют водоохранную зону и акваторию, отбирают пробы жидкости и рыбы для лабораторных исследований, чтобы проверить, нет ли там токсических веществ и возбудителей инфекционных заболеваний.

До получения результатов исследований жителей просят не употреблять рыбу в пищу и не давать ее на корм животным.

Кстати, аналогичная ситуация произошла 11 июля в реке Реж вблизи села Клевакино Алапаевского района Свердловской области. Там также организована проверка причины гибели рыбы.