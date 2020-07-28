В Тюмени появился великолепный по всем характеристикам сквер, носящий имя Героя Советского Союза, почетного гражданина города Якова Неумоева. Здесь же открыт и памятник ему.

Герой-орденоносец как бы идет навстречу людям с присущей ему улыбкой. Фото: Андрей Черепанов

Яков родился в таежной сибирской деревне, сызмальства и почти до последних лет не расставался с лошадьми. Руководил разными колхозами, знаменитым Тюменским ипподромом, в годы войны командовал эскадроном. В Белоруссии его подразделение, перекрыв важную дорогу, долго ее удерживало, уничтожив несколько танков, автотехнику, изрядное число гитлеровцев. Отважный воин удостоен не только звания Героя, но и ряда других высших наград - орденов Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.

Автор памятника, руководитель Екатеринбургского художественного фонда Сергей Титлинов, изобразил кавалериста с присущей ему улыбкой, приземленного, как бы идущего навстречу людям. Позади него - каменный альбом с фото Якова Николаевича разных лет. И рядом - монумент "Мы победили", в котором отражен вклад тюменских заводов в общую Победу.

Сквер, на обустройство которого ушло два года, отличается обилием зелени и площадок для активного и тихого отдыха, использованы лучшие отечественные и зарубежные материалы, нестандартные дизайнерские, архитектурные решения.