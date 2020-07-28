Вице-спикер челябинского ЗСО госпитализирован с СОVID-19

Заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров госпитализирован с 25-процентным поражением легких в Москве. Об этом парламентарий сообщил во вторник на своей страничке "ВКонтакте".

"Друзья, все очень серьезно: у меня коронавирус, - написал Захаров. - Я лежу в ковидном госпитале с 25% поражением легких, вдали от дома и близких. С сегодняшнего дня буду вести дневник. Берегите здоровье! Вирус никуда не делся".

Как пояснил Захаров, в Москву он выехал, чтобы отвезти свою мать, которой по состоянию здоровья уже нельзя летать самолетами. В дороге у нее поднялась температура, в больнице выявили пневмонию с высокой вероятностью коронавирусной инфекции и сразу госпитализировали. А Захарова отправили на жесткую двухнедельную самоизоляцию. Накануне недомогание почувствовал и он: "Температура, сухой кашель, далее - "скорая", анализы и диагноз: COVID-19, - отметил политик.

Кстати

По данным регионального минздрава, за последние сутки COVID-19 выявлен у 127 южноуральцев. Число заболевших с начала пандемии достигло 11 418 человек. Из них 7381 поправились и выписаны из больниц. Погибли 243 пациента.