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28.07.2020 09:59
Рубрика: Экономика

Регистраторам передадут хранение данных об участниках ООО

Текст: Екатерина Петрова

Право ведения и хранения списка участников ООО можно будет передавать регистраторам - профессиональным участникам рынка ценных бумаг с лицензией на ведение реестра. Соответствующие проекты федеральных законов Минэкономразвития направило на согласование в Минфин и Банк России.

Фото: iStock
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Таким правом смогут воспользоваться ООО, которые не входят в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также резиденты САР, ОЭЗ, ТОСЭР.

Предложенное решение увеличит количество способов ведения списка участников ООО, подчеркнул замглавы Минэкономразвития России Илья Торосов. "Мы предусмотрели, что решение общего собрания участников ООО о передаче ведения и хранения списка участников общества регистратору должно принимается всеми участниками общества единогласно", - сообщил замминистра.

При этом отказываться от действующей в настоящее время системы учета прав на доли в ООО не придется. Такого пункта в законопроекте нет.

Экономика Бизнес

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