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28.07.2020 06:32
Рубрика: Общество

Рейтинг киберстраха: названы регионы, где жители боятся интернета

Текст: Татьяна Панина
Среди тех россиян, кто не использует интернет, 75 процентов объясняют это отсутствием доступа к сети, 34 процента - не имеют достаточно навыков для этого. На третьем месте те, у кого нет средств платить за интернет. Таких - 13,2 процента, подсчитали в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но есть среди неохваченных интернетом и те, кто просто боится входить во Всемирную сеть. Таких - более 730 тысяч. И страх перед интернет-угрозами не является беспочвенным, утверждают аналитики.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
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В прошлом году около 15 процентов интернет-пользователей столкнулись с теми или иными проблемами. Среди них исследователи называют спам, вирусы, взлом информационных систем и почты, хищение денег и персональных данных.

В некоторых регионах вредоносной интернет-активности не удалось избежать большинству пользователей. Так, в Липецкой области доля пострадавших дошла до 90 процентов, в Северной Осетии-Алании приблизилась к 50 процентам. В Мурманской области, Калмыкии, Петербурге, Самарской области, Севастополе и Краснодарском крае - превысила 40 процентов, говорится в исследовании.

В итоге, наибольшая доля населения, опасающегося интернета, в 2019 году зафиксирована в Рязанской области - 2,4 процента (или 26,7 тысячи человек), в Ленинградской области (2,1 процента, 39,1 тысячи человек), и Камчатский край (1,6 процента, 5 тысяч человек). В ТОП-5 входят также Красноярский край и Мурманская область. А десятку самых осторожных замыкает Мордовия с 1 процентом (7,9 тысячи человек).

За семь лет наблюдения (2013-2019 годы), замечают аналитики, в целом по стране доля населения, не использующего интернет по соображениям безопасности и конфиденциальности персональных данных, то сокращалась, то росла. Она достигла максимальных 2,2 процента или 3,2 миллиона человек в 2014 году. Потом число таких граждан снизилось в пять раз. Затем снова два года - рост. В 2018 году вновь доля отказников снизилась, а в 2019 году опять увеличилась, составив 0,5 процента или более 730 тысяч человек.

Тем не менее, интернет прочно вошел в нашу жизнь. И тех, кто его осваивает, с каждым годом становится все больше. За последние пять лет количество домохозяйств, подключившихся к всемирной паутине, выросло на 7 процентов. А всего в России интернетом пользуется более 80 процентов населения.

Комментарий

Елена Трубникова, президент FinExpertiza:

- Опасения значительной части населения столкнуться со взломом компьютера, кражей персональных данных или денег понятны и во многом оправданны.

Статистика показывает рекордный рост числа киберпреступлений - на 90 процентов за первое полугодие 2020 года и свыше 200 процентов в прошлом году. На продажу то и дело выставляются базы персональных данных.

Разумеется, это не причина отказываться от интернета, что в принципе невозможно для современного человека. Скорее, это повод задуматься о повышении цифровой грамотности.

Регионы с наибольшей долей жителей, столкнувшихся с киберугрозами в 2019 году

Источник: FinExpertiza
Общество Digital Интернет

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