Ремонт водопровода и отопления в ряде регионов придется отложить

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в ряде регионов придется перенести на следующий год, сообщает Ассоциация региональных операторов капремонта. Скорректировать порядок работ пришлось из-за пандемии.

В период режима ограничений в 43 регионах работы по капремонту были приостановлены частично или полностью, в остальных проходили в штатном режиме. В целом акцент был сделан на ремонте фасадов и кровли. "Сильнее всего в этом году пострадал ремонт внутридомовых инженерных систем, так как был ограничен доступ в квартиры собственников, а также в связи с коротким сезоном проведения таких работ - до начала отопительного сезона", - уточняют в АРОКР.

В ряде регионов эти работы придется перенести на следующий год. С остальными видами работ, прогнозируют в ассоциации, регионы справятся: "Как только в субъекте снимают ограничения, подрядные организации оперативно выходят на объекты и ударными темпами проводят ремонт".

При этом в целом объем работ останется на уровне прошлого года, поскольку план 2020 года превышал план 2019 года.

Сейчас большинство региональных операторов капремонта работает в обычном режиме, но в 14 регионах подрядные организации до сих пор действуют с ограничениями.

Кроме того, вернулись взносы на капремонт: с июля их вновь должны платить жители всех регионов. Ранее начисление этих платежей было приостановлено на 2-3 месяца в шести регионах.