Режим ЧС в Италии будет продлен до 15 октября

Итальянские власти активно обсуждают предложение о продлении режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу до 15 октября. С этим предложением выступил премьер-министр страны Джузеппе Конте​​​, а сенат парламента республики это его предложение поддержал, передает РИА Новости.

Выступая перед сенаторами, Конте указал, что "вирус продолжает циркулировать", и что без продления режима ЧС утратят силу многие действующие сейчас распоряжения правительства, без которых сдерживание распространения коронавируса фактически будет невозможным.

"Режим ЧС является основанием для активизации полномочий, необходимых для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, - отметил глава правительства Италии. - В число этих полномочий входит принятие мер, которые без таких оснований не могут быть реализованы с такой же скоростью".

Теперь это предложение должно пройти обсуждение в палате депутатов и лишь после этого вступит в силу.

Напомним, что Италия стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. С начала пандемии число заболевших там превысило 246 тысяч человек. Более 35 тысяч заболевших скончались.