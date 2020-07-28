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28.07.2020 15:18
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения

Текст: Ирина Невинная
Многие стремятся сейчас сдать тест на антитела, чтобы убедиться в наличии иммунитета к вирусу. Но по статистике, пока антитела находят у 20-25 процентов сдавших анализ, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.
Фото: The Chinese disease prevention authority
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"Массовое тестирование на антитела необходимо для оценки популяционного иммунитета. Роспотребнадзором организовано исследование популяционного иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 российских регионах с различным уровнем интенсивности эпидпроцесса, во всех федеральных округах страны, - сообщили в ведомстве ресурсу стопкоронавирус.рф. - Данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19".

При этом специалисты Роспотребнадзора подчеркивают: пока нет ответа на вопрос, насколько долго сохраняются антитела, хорошо сохраняется ли их защитная функция, возможно ли повторное заражение. Эти исследования продолжаются, и для ответа на эти вопросы необходимо протестировать как можно большее количество людей, разного возраста и пола, различных профессий.

"Эти данные также необходимы, чтобы понять, как наиболее эффективно начать использование вакцины, кого прививать в первую очередь, должна ли вакцинация быть обязательной для всех или только для определенных групп населения", - отмечают в Роспотребнадзоре.

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