Роспотребнадзор: Покупая тест на COVID-19, нужно убедиться в его легитимности

Производители тест-систем на COVID-19 могут жертвовать их точностью в угоду простоте и быстроте использования. - предупредили сегодня в Роспотребнадзоре. В федеральной службе советуют при покупке теста, особенно через интернет, убедиться, что он прошел официальную регистрацию, то есть допущен к применению в России.

"Экспресс-тесты бывают разными. Сейчас в интернете доступно множество разнообразных экспресс-тестов, которые можно купить и сделать тест в домашних условиях самостоятельно. В первую очередь, выбирая такой тест, необходимо проверить легитимность его использования на сайте Росздравнадзора. Любой использующийся тест должен иметь регистрационное удостоверение, его наличие можно проверить на сайте ведомства", - сообщили специалисты Роспотребнадзора ресурсу стопкоронавирус.рф. - "Экспресс-тест" предполагает получение результата как можно быстрее. В угоду скорости производители иногда жертвуют качеством - такие тесты имеют более низкую чувствительность и специфичность, чем предназначенные для использования профессионалами".

В ведомстве считают, что надежный результат можно получить при лабораторном исследовании. "При выборе лаборатории следует обратить внимание на историю лаборатории, ее место на рынке, наличие сертификата ГОСТ-Р ИСО. Внимательно прочитайте описание теста. Информацию об используемом методе и производителе тест-систем можно также получить на сайте - это необходимо знать для оценки титра антител в динамике", - советуют в Роспотребнадзоре.