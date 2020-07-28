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28.07.2020 13:38
Рубрика: Общество

Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу в 46 млн рублей

Текст: Сергей Тихонов

Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов в 46 млн 324 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Разлив нефтепродуктов произошел 25 июня на реке Грачевка, впадающей в водохранилище. По предварительной информации источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации. Общая площадь загрязнения 29 июня составила более 22 тыс. квадратных метров. Концентрации загрязняющих веществ в районе разлива превышали допустимые в 177 тысяч 700 раз.

Специалистами Росприроднадзора был проведен осмотр городских коллекторов и обнаружен источник загрязнения - 6 ливневых колодцев, в которых осталась радужная пленка и маслянистая жидкость, а также подземный маслонакопитель емкостью 160 кубометров, заполненный отработанным трансформаторным маслом. Сейчас определяется собственник обнаруженных объектов. Информация направлена в природоохранную прокуратуру Московской области.

Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор

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