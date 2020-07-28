Россияне все чаще выбирают для поездок экологичные виды транспорта

Крупные российские магазины сообщают о буме спроса на электротранспорт. В топе - велосипеды и самокаты на электротяге. Растет также популярность гироскутеров и моноколес. Пересаживаться на эти виды транспорта россияне начали еще несколько лет назад. В этом году к ажиотажу привела ситуация с COVID-19. Причем покупать электротранспорт многие начали еще до снятия ограничений.

Водитель даже такого внушительного электроаппарата пока еще считается пешеходом с точки зрения ПДД. Фото: iStockphoto.com

Электросамокаты оказались самым популярным средством передвижения, заняв 77% от общего числа приобретенного персонального электротранспорта в июне этого года, рассказали "РГ" в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо". Среди преимуществ - компактность и простые правила использования. Самокаты на электроприводе используют для поездок на работу и по парку, а также и в рабочих целях. В частности, они популярны среди курьеров, так как позволяют перемещаться по городу в течение дня на большие расстояния, невзирая на пробки.

Наибольшим спросом пользуются модели с увеличенным запасом хода, сообщила руководитель направления "Спорт" Ozon Мария Сальникова. Также покупатели обращают внимание на маневренность самокатов. Некоторые модели подходят для поездок не только по асфальту. Амортизация, диаметр колес, вес, скорость разгона, водонепроницаемость, наличие сиденья - эти характеристики также многие учитывают при покупке.

"Этой весной многие клиенты выбирали электротранспорт, избегая поездок на общественном транспорте. Тенденция сохранилась и после окончания самоизоляции. В июне-июле этому способствовала и жаркая погода, установившаяся во многих регионах", - пояснила Сальникова.

Вместе с электротранспортом многие покупают комплекты защиты, которые обеспечивают безопасность во время поездок. Так, растет спрос на шлемы, фонари.

В этом году многих подтолкнули к покупке электросамокатов опасения подцепить инфекцию в общественном транспорте

Несмотря на приличную скорость разгона (35-45 км для самокатов), специальных прав на управление электротранспортом сегодня не требуется. По статусу человек на электросамокате приравнивается к категории "пешеход". Это еще одна причина популярности такого вида транспорта. Стоимость электросамоката в зависимости от функционала в среднем составляет от 8 до 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Wildberries. С начала июля средняя стоимость легкого электротранспорта незначительно увеличилась - в среднем на 3%, отмечают аналитики компании "Авито". Параллельно со спросом аналитики компании отмечают рост предложений электросамокатов - оно выросло в 2,2 раза.

К перспективным видам экотранспорта относятся и электровелосипеды. Однако цены на такую технику слишком высоки.