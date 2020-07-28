Россиянин Бобровский номинирован на награду НХЛ "Кинг Клэнси Трофи"

Российский голкипер клуба НХЛ "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский номинирован на приз "Кинг Клэнси Трофи", вручаемый игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его, принимает активное участие в общественной жизни. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В начале августа будут названы три претендента на трофей. Победителя определит комиссия руководителей НХЛ во главе с комиссаром лиги Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.
Главной наградой станет денежный приз в размере 25 тысяч долларов. Однако эти средства можно будет потратить на благотворительность. Примечательно, что Бобровский попал в число номинантов после того, как пожертвовал 100 тысяч долларов работникам домашней арены, которые были уволены из-за пандемии коронавируса.
Все обладатели наград в НХЛ будут объявлены во время финалов конференций плей-офф в сентябре. Российские хоккеисты пока этот приз не получали.