Россиянин Бобровский номинирован на награду НХЛ "Кинг Клэнси Трофи"

В начале августа будут названы три претендента на трофей. Победителя определит комиссия руководителей НХЛ во главе с комиссаром лиги Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.

Главной наградой станет денежный приз в размере 25 тысяч долларов. Однако эти средства можно будет потратить на благотворительность. Примечательно, что Бобровский попал в число номинантов после того, как пожертвовал 100 тысяч долларов работникам домашней арены, которые были уволены из-за пандемии коронавируса.

Все обладатели наград в НХЛ будут объявлены во время финалов конференций плей-офф в сентябре. Российские хоккеисты пока этот приз не получали.