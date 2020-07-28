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28.07.2020 11:15
Рубрика: Спорт

Россиянин Бобровский номинирован на награду НХЛ "Кинг Клэнси Трофи"

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер клуба НХЛ "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский номинирован на приз "Кинг Клэнси Трофи", вручаемый игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его, принимает активное участие в общественной жизни. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В начале августа будут названы три претендента на трофей. Победителя определит комиссия руководителей НХЛ во главе с комиссаром лиги Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.

Фото: Reuters
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Главной наградой станет денежный приз в размере 25 тысяч долларов. Однако эти средства можно будет потратить на благотворительность. Примечательно, что Бобровский попал в число номинантов после того, как пожертвовал 100 тысяч долларов работникам домашней арены, которые были уволены из-за пандемии коронавируса.

Все обладатели наград в НХЛ будут объявлены во время финалов конференций плей-офф в сентябре. Российские хоккеисты пока этот приз не получали.

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