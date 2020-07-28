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28.07.2020 14:20
Рубрика: В мире

Российские и турецкие военные вместе контролируют трассу М-4 в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник российские и турецкие военные провели очередное патрулирование трассы М-4 вдоль сирийско-турецкой границы на северо-востоке арабской республики. Протяженность маршрута - 210 километров. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Фото: Министерство обороны РФ
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По информации наших военных, встреча армейских полицейских двух стран произошла у населенного пункта Шеирек. Прикрытием колонны во время движения занимался экипаж российского вертолета Ми-8. Он следовал за машинами. А ударный вертолет Ми-35 выполнял разведку в 5-10 километрах по пути следования бронеавтомобилей.

"В ходе патрулирования военные выполнили задачу по контролю за прекращением огня в этом участке страны вдоль трассы М-4, которая является важнейшей транспортной артерией страны", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве корреспонденту "РГ" пояснили, что задачу армейским правоохранителям поставили предельно четкую. Точнее говоря, речь идет о трех взаимосвязанных задачах - оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также контролировать решение о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

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Напомним, что такие шаги к установлению мира в Сирии прописаны в пятом пункте Меморандума, пописанного президентами России и Турции. Там зафиксированы и другие не менее важные договоренности. В частности, об охране большей части сирийско-турецкой границы пограничниками Асада и о российско-турецким патрулировании 10-километровой приграничной зоны в Сирии после отвода оттуда курдских отрядов самообороны.

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