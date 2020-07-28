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28.07.2020 10:13
Рубрика: Культура

Российский полуфинал International Emmy Awards проходит в онлайн-формате

Текст: Сусанна Альперина
Российский отборочный этап одной из самых престижных в мировой телеиндустрии наград - международной премии International Emmy Awards - проходит в эти дни в формате онлайн-мероприятия. 27 и 28 июля международное жюри отбирает финалистов в категориях "Лучшая комедия" и "Лучшая драма". Международная телевизионная премия с почти полувековой историей присуждается лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США. Лауреатами премии становились Хелена Бонэм-Картер, Дастин Хоффман, Кеннет Брана, Шон Бин. Статуэтки International Emmy получали такие культовые шоу и сериалы, как "TopGear", "Черное зеркало" и другие.

Это - 48-я по счету международная премия International Emmy Awards, которая проводится Международной телеакадемией (International Academy of Television Arts & Sciences). Отборочные этапы проводятся в России уже в третий раз, в 2018 году Emmy принимала Москва, а в 2019 - Санкт-Петербург. В нынешнем году организаторы этапа, - а это компании СТС Медиа (генеральный директор - член совета директоров Международной телеакадемии Вячеслав Муругов) и Star Media (основатель и генеральный продюсер - Владислав Ряшин) и Международная телеакадемия, адаптировались к новым реалиям, перейдя в онлайн-формат.

В состав жюри российского отборочного этапа International Emmy Awards входят представители разных стран - Германии, Израиля, Польши, Турции, Хорватии и других. Это такие имена, как Тим Росток из немецкого отделения Warner Bros, Пола Хемпович из Comedy Central, Кристиан Фридрихс из Aspekt Telefilm и другие.

Фото: kinopoisk.ru
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Со стороны России, в жюри включены такие эксперты, как: Денис Горшков (генеральный директор more.tv, продюсер, на счету которого сериал "Чики" и другие проекты), Павел Данилов и Дмитрий Ян (креативные продюсеры; соавторы сценария сериала "Кухня" и фильма "Последний богатырь"), Алексей Караулов (сценарист, соавтор сценария сериалов "Гоголь", "Звоните ДиКаприо", "Эпидемия"), Ирина Сосновая (креативный продюсер канала "Супер", продюсер сериалов "Содержанки", "Шторм" и других) и их коллеги по телевизионному и кинопроизводству.

"Мы рады снова принимать у себя полуфинал премии International Emmy. Это особенно важно именно сегодня, в год, когда приходится отказываться от привычного уклада жизни - отменяются фестивали, сдвигаются съемки, переносятся премьеры. В этих сложных, стрессовых условиях, для нас всех жизненно необходимо не забывать о событиях, которые двигают телевизионную индустрию всего мира вперед, способствуют ее восстановлению и дальнейшему развитию. Пусть даже в новом, адаптированном к нашей сегодняшней жизни онлайн-формате. Мы рады вновь объединиться с нашими коллегами и партнерами для определения лучших проектов этого непростого телесезона, и я хочу пожелать удачи и побед всем претендентам на премию International Emmy", - говорит генеральный директор СТС Медиа Вячеслав Муругов.

Основатель и генеральный продюсер Star Media Владислав Ряшин подчеркивает: "В это непростое время, когда все мы ищем пути стабилизации бизнеса, очень важно не забывать о значимости мероприятий, которые способствуют развитию нашей индустрии. Премия International Emmy - важнейшая площадка для обмена опытом и формирования доверительных отношений между телепродюсерами со всего мира. Для нас большая честь вновь проводить полуфинал этой премии и судить лучшие проекты минувшего года вместе с нашими зарубежными партнёрами и со-продюсерами из Fremantle, Beta Film, Warner Bros., Global Agency и многими другими. Уверены, что и в новом онлайн-формате мероприятие пройдёт "на ура".

Победители International Emmy Awards 2020 будут объявлены в ноябре в Нью-Йорке, США.

Между тем

Сегодня - 28 июля - в 18:30 будут объявлены номинанты 72-й премии "Emmy" американской телеакадемии. Чтобы читатель не запутался, подчеркнем, что есть премия международная - о ней речь выше, а есть - та, что вручается лишь американским проектам. И вот эту премию можно будет увидеть в России в прямом эфире в ночь с 20 на 21 сентября на канале Amedia Premium. А 21 сентября запись трансляции будет доступна на интернет-сервисе Amediateka.

Номинации объявят Лесли Джонс ("Охотники за привидениями"), Лаверна Кокс ("Оранжевый - хит сезона"), Джош Гэд ("Авеню 5"), Татьяна Маслани ("Перри Мейсон") и глава академии Фрэнк Шерма.

Объявление номинаций будет транслироваться в прямом эфире на сайте премии Emmys.com.

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