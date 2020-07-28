Руководителей "дочек" госкомпаний смогут судить за взятки и злоупотребления

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, распространяющую на руководителей дочерних фирм, созданных госкомпаниями, уголовную ответственность за преступления коррупционного характера.

Подготовленный проект поправок в Уголовный кодекс расширяет понятие должностного лица, чьи незаконные действия попадают под главу 30 УК: "Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления". Только должностное лицо государственных органов можно судить, например, за взятки, злоупотребление должностными полномочиями и ряд других служебных преступлений. Под действие данное главы также попадают руководители государственных компаний и предприятий. Руководители же обычных коммерческих структур в случае злоупотреблений несут ответственность по другим нормам УК.

"Однако на практике возникла проблема, связанная с привлечением к уголовной ответственности руководителей дочерних компаний госкорпораций за преступления коррупционного характера. Для возбуждения уголовных дел в отношении данных лиц за какие-то должностные преступления необходимы заявления потерпевших, то есть материнских структур. Но такие структуры подчас не заинтересованы в широкой огласке происшествий", - объяснил исполнительный директор - руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров.

Он подчеркнул, что законопроект включает в перечень должностных лиц руководителей дочерних структур государственных компаний, а также любых организаций, так или иначе управляемых государством. Например, акционерных обществ, в которых более 50 процентов акций принадлежат государству.