Счетная палата назвала главные проблемы системы закупок

Почти половина финансовых нарушений при закупках в рамках 44-ФЗ по итогам 2019 года связана с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Об этом говорится в отчете Счетной палаты России, который посвящен мониторингу развития системы государственных и корпоративных закупок РФ.

"Практически половина нарушений, которые ежегодно выявляет Счетная палата в сфере закупок, связаны с обоснованием цены", - отмечается в документе.

Еще ряд проблем связан с достоверностью информации, которая размещается о закупках. Для решения вопроса необходимо совершенствовать единую информсистему в сфере закупок.

Другая проблема связан с подходами заказчиков и поставщиков к оценке эффективности закупок, которые разнятся. Так, показатели высокой конкуренции и значительной экономии, которые являются главными критериями эффективности для государственных органов, считает значимыми относительно небольшое число участников. "Это расхождение указывает на одну из основных проблем действующей контрактной системы - недостаточное понимание регуляторами интересов участников закупок", - обращают внимание в Счетной палате.

В числе ключевых характеристик системы - преобладание неконкурентных способов закупок (около 70%), стабильный уровень конкуренции (около трех заявок на лот) и недоверие участников рынка. "Мы видим, что на практике создать эффективную систему регулирования всего "жизненного" цикла закупок так и не удалось. Функционирование контрактной системы сосредоточено в основном в рамках закупочных процедур что, по сути, не сильно отличается от ситуации, которая существовала до 2014 года, когда закупки осуществлялись на основе закона № 94", - отмечает аудитор Алексей Каульбарс.