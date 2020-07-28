Сериал "Хранители" стал рекордсменом по номинациям на "Эмми"

Названы номинанты ежегодной премии американской телеакадемии "Эмми". Церемония состоится 21 сентября, а пока можно уже составить себе список, состоящий из сериалов, которые признаны телеакадемиками.

Сразу записывайте в него сериалы "Хранители", "Удивительная миссис Мейзел", "Наследники" и "Озарк". Мини-сериал HBO "Хранители" - рекордсмен этого года по номинациям на "Эмми" - 26 позиций в списке. "Удивительная миссис Мейзел" - королева в жанре комедий - 20 номинаций. По 18 номинаций у сериалов "Озарк" и "Наследники". Продолжите список такими многосерийными фильмами, как "Белая ворона", "Мандалорец", "Лучше звоните Солу", "Неортодоксальная", "Убивая Еву", "Невероятное", "Умерь свой энтузиазм", "Безупречный", "Черная комедия", "Эйфория", "Рами", "Черный понедельник", "Я знаю, что это правда", "Большая маленькая ложь", "Мир Дикого Запада", "Как избежать наказания за убийство", "Чужак", "Черное зеркало".... Но посмотрим, как сериалы распределились по номинациям.

Лучшим драматическим сериалом может стать один из восьми проектов. Восьми(!) - тут нельзя не присвистнуть восхищенно - ну и укрепил свои позиции сериальный жанр. "Корона", "Рассказ служанки", "Убивая Еву", "Мандалорец", "Озарк", "Очень странные дела", "Лучше звоните Солу" и "Наследники". Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не понять - это стриминговые сервисы - гиганты заставляют потесниться телеканалы. То ли еще будет...

Номинация "Лучший комедийный сериал". Также восемь проектов: "Умерь свой энтузиазм", "Белая ворона", "Метод Комински", "Мертв для меня", "Хорошее место", "Удивительная Миссис Мейзел", "Шиттс Крик", "Чем мы заняты в тени".

А вот пятерка претендентов в категории "Лучший мини-сериал": "И повсюду тлеют пожары", "Миссис Америка", "Невероятное", "Неортодоксальная" и "Хранители".

Что касается актеров, то на награду "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" претендуют Джейсон Бейтман ("Озарк"), Стерлинг К.Браун ("Это мы"), Стив Каррел ("Утреннее шоу"), Билли Портер ("Поза"), Брайан Кокс и Джереми Стронг - оба за работы в сериале "Наследники".

"Лучшая женская роль в драматическом сериале" - эта статуэтка может попасть в руки Дженнифер Эннистон ("Утреннее шоу"), Оливии Колман ("Корона"), Лоры Линни ("Озарк"), Зендайе за роль в "Эйфории" и Джоди Комер или Сандре О - обеим за "Убивая Еву". Чтобы не утомлять читателей перечислением номинаций - список можно посмотреть на сайте премии, скажем лишь, что в списке претендентов такие актеры, как Майкл Дуглас, Рами Юсеф, Рэйчел Броснахэн, Исса Рэй, Джереми Айронс, Хью Джекман, Марк Руффало, Лора Линни, Кейт Бланшетт, Регина Кинг, Октавия Спенсер, Джеффри Райт, Хэлена Бонем Картер, Лора Дерн, Джулия Гарнер и даже Мэрил Стрип. Все они, как и их коллеги, перешли из большого кино в большие сериалы и ждут своих наград. Обозреватель "РГ" недосчиталась в списках "ударницы" новейшего сериального движения Риз Уизерспун. Но такая актриса никогда не останется незамеченной.

Тем временем западные СМИ произвели быстрые подсчеты. Они оповестили мир, что Netflix набрал в этот раз 160 позиций в номинациях по сравнению с 107 у HBO.

А в прошлом году HBO набрал 137 номинаций по сравнению со 118 номинациями Netflix. Как видите - скучать не приходится. А пока у зрителя есть почти два месяца, чтобы посмотреть лучшие, по мнению американской телеакадемии, сериалы года и свериться потом с будущими лауреатами "Эмми".