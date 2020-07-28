Шторм "Ханна" принес разрушения в Мексику

Четыре человека стали жертвами шторма "Ханна" в Мексике. Два человека пострадали от удара стихии в штате Тамаулипас, еще два - в Коауиле, пишет газета Milenio.

"Сильные дожди вызвали многочисленные подтопления территорий, начались перебои с электричеством. Вода настолько быстро пребывала, что из некоторых штатов пришлось эвакуировать жителей", -со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Власти продолжают подсчитывать ущерб от стихии на местах. Накануне шторм потерял свою силу, но дожди все еще продолжаются. По данным специалистов Национального управления гражданской обороны Мексики, сейчас дождевой фронт находится в районе штатов Дуранго и Сакатекас, где также прогнозируют сильные осадки.