Новости

СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос 19:03
В московском метро проверяют масочный режим 18:56
В Петербурге по факту столкновения электровозов возбуждено уголовное дело 18:55
Genesis G70 превратится в универсал 18:54
Песков заявил о хорошем здоровье Путина 18:42
В России растет число страдающих сахарным диабетом детей 18:37
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19 18:23
Фильм Кончаловского попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 18:23
Ученые придумали микрозонд тоньше волоска для обследования сосудов 18:21
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода" 18:19
Володин призвал обсудить c родителями поправки об изъятии детей 18:19
Найдены новые доказательства теории о крахе Византийской империи 18:18
В Петербурге появится первый в России хоспис для молодежи 18:11
В Сочи встретили 500-тысячного туриста с начала летнего сезона 18:08
Умерла вокалистка Primal Scream Дениз Джонсон 17:56
Продолжения сериала "Дрянь" не будет 17:47
Елена Хахалева отчислена из штата судей Краснодарского края 17:44
Депутаты и писатели оценили инициативу спрятать под ключ книги "18+" 17:44
В Краснодаре установлен рекорд по рождаемости двойняшек 17:42
Осужденному экс-главе Коми предъявили новое обвинение 17:40
Москвич попал в кому из-за конфликта с пенсионером в автобусе 17:38
Австралийские пожары привели к гибели или бегству 3 млрд животных 17:38
В Ижевске посетители парка застряли на сломанном аттракционе 17:33
В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 18:38
Рубрика: Власть

Ясная Поляна и окрестности

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
В Ясную Поляну, имение Л.Н. Толстого в Тульской губернии, надо возвращаться время от времени. Это необходимо в той же степени, как перечитывать "Войну и мир", "Хаджи-Мурата" или "Крейцерову сонату".

В разные периоды жизни ты будешь открывать для себя новые детали, которые оставались не замеченными, погруженными в плотную ткань текста. Научишься замечать подробности. И уже не пропустишь наиважнейшие вещи. Подлинную, "родную", вязаную кофту писателя, по-домашнему устроившуюся на диване, - она скрывает так много о хозяине. Подушечку, которую Лев Николаевич держал в ногах, когда устраивался на кровати; подушечку, расшитую его любимой сестрой Марией Николаевной.

Именно к ней решил поехать в ноябре 1910 года задумавший побег из Ясной Поляны Лев Николаевич. По существу, из-за нее 27 мая 1861 года он всерьез рассорился с Тургеневым, который оказывал всевозможные знаки внимания состоящей в браке Марии Толстой. Во многом из-за автора "Отцов и детей" она рассталась с мужем, но Иван Сергеевич так и не решился связать с ней судьбу. Как известно, ссора писателей лишь по случаю не закончилась дуэлью. Вся эта история оказывается спрятанной в небольшой подушечке, с любовным юмором подписанной Марией Николаевной. И эта вещь может поведать об отношениях сестры и брата не меньше любой переписки и исторических изысканий.

В "Ясной Поляне" не торгуют  впечатлениями. Здесь помогают понять смыслы, очеловечиться

Дорожный сундук, принадлежавший врачу и другу Толстого Душану Петровичу Маковицкому, находится в кучерской избе, музее крестьянского быта. Он оказывается своего рода машиной времени, вобравшей в себя пространства путешествий словацкого подвижника, бывшего рядом с писателем в его последние годы. О нем и его хозяине, трагически завершившем свою жизнь, можно рассказывать бесконечно. Подлинность захватывает сильнее любого мифа. Впрочем, она бывает так избыточна, что рождает волшебные сказки. Уверен, что у скатерти, на которой живущие в разных городах и весях представители рода Толстых оставили свои подписи, будет такая же судьба. Нина Горьковенко, которая вместе с Мариной Колобковой принимала нас в кучерской, увековечивает эти подписи в вышивке, - в "Ясной Поляне" появится уникальная вещь, о которой можно будет рассказывать были и небыли.

Нужно вырваться из-под пресса московской жизни, оказаться в местах с отсутствующим интернетом, чтобы заново ощутить неспешные подробности человеческого бытия. Пандемия коронавируса, прервавшая массовый туризм и лишившая музей серьезных доходов, оказалась благом для добравшихся сюда посетителей. Без многолюдья, не подгоняемый толпами экскурсантов, ты получаешь редкую возможность побывать в сосредоточенном одиночестве. Течение жизни теряет свою скорость, она гасится пространством огромного поместья. Редкая возможность побыть наедине с собой, переживая неспешное путешествие к Толстому.

Швыдкой: МХТ - творческий центр, предопределивший духовные искания века

Как сказала Ольга Веневцева, заведующая филиалом яснополянского музея в селе Крапивна, в последнее время появился спрос на тренинги, обучающие существовать неторопливо, различая подробности жизни. Достаточно переместиться километров на двести от Москвы, и время приноровится к пространству сельского бытия, где все укрупнено, единственно, подробно. Люди, постройки, детали быта. Таким же чудесным образом устроен филиал Яснополянского музея: в каждой вещи - судьба человека, некогда жившего в этих краях.

Крапивна, некогда уездный город, где часто бывал Толстой после того, как принял на себя роль мирового посредника, благодаря усилиям энтузиастов попала в федеральную программу создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Возрождение Крапивны было бы невозможно без государственных средств, к восстановлению исторических поселений очень трудно привлечь частных инвесторов. И так было не только сегодня.

Селу Никольскому-Вяземскому, где находилось родовое имение Толстых, за последние сорок лет повезло дважды. Первый раз в 1983 году, когда его вместе с окрестными полями, лугами и лесами передали Тульскому машиностроительному заводу в качестве цеха "аграрного производства", который в голодноватое советское время снабжал рабочих дефицитной сельскохозяйственной продукцией. К счастью, директором завода был Вадим Сергеевич Усов, влюбленный в творчество Толстого.

Течение жизни теряет скорость, она гасится пространством огромного поместья. Возникает редкая возможность пережить неспешное путешествие  к Толстому

Благодаря ему началось восстановление разрушенного в годы революции барского дома, усадебных построек, приступили к реставрации домовой церкви. Второй раз, - когда имение Толстых стало филиалом "Ясной Поляны". Без бюджетных средств было бы невозможно содержание легендарного места, описанного в "Войне и мире" под названием Отрадное. Такое ощущение, что Сергей Сретенский, заведующий этим филиалом, научные сотрудники Зинаида Мызникова и Вера Курбатова свободно перемещаются между прошлым и настоящим, правдой и вымыслом, - в Никольском-Вяземском всегда время Толстого.

Современная "Ясная Поляна" и ее филиалы, - это огромный, непросто управляемый музейный комплекс. Екатерина Толстая, его директор, хочет закончить реконструкцию и реставрацию основных объектов к 100-летию музея в 2021 году. Уверен, что у нее и ее сотрудников это получится. Но они прекрасно понимают, что толстовские места не могут быть лишь инструментом туристического бизнеса. В "Ясной Поляне" не торгуют впечатлениями. Здесь помогают понять смыслы. Очеловечиться.

Задача государственной важности.

Власть Позиция Колонка Михаила Швыдкого

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов