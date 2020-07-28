В Ясную Поляну, имение Л.Н. Толстого в Тульской губернии, надо возвращаться время от времени. Это необходимо в той же степени, как перечитывать "Войну и мир", "Хаджи-Мурата" или "Крейцерову сонату".

В разные периоды жизни ты будешь открывать для себя новые детали, которые оставались не замеченными, погруженными в плотную ткань текста. Научишься замечать подробности. И уже не пропустишь наиважнейшие вещи. Подлинную, "родную", вязаную кофту писателя, по-домашнему устроившуюся на диване, - она скрывает так много о хозяине. Подушечку, которую Лев Николаевич держал в ногах, когда устраивался на кровати; подушечку, расшитую его любимой сестрой Марией Николаевной.

Именно к ней решил поехать в ноябре 1910 года задумавший побег из Ясной Поляны Лев Николаевич. По существу, из-за нее 27 мая 1861 года он всерьез рассорился с Тургеневым, который оказывал всевозможные знаки внимания состоящей в браке Марии Толстой. Во многом из-за автора "Отцов и детей" она рассталась с мужем, но Иван Сергеевич так и не решился связать с ней судьбу. Как известно, ссора писателей лишь по случаю не закончилась дуэлью. Вся эта история оказывается спрятанной в небольшой подушечке, с любовным юмором подписанной Марией Николаевной. И эта вещь может поведать об отношениях сестры и брата не меньше любой переписки и исторических изысканий.

В "Ясной Поляне" не торгуют впечатлениями. Здесь помогают понять смыслы, очеловечиться

Дорожный сундук, принадлежавший врачу и другу Толстого Душану Петровичу Маковицкому, находится в кучерской избе, музее крестьянского быта. Он оказывается своего рода машиной времени, вобравшей в себя пространства путешествий словацкого подвижника, бывшего рядом с писателем в его последние годы. О нем и его хозяине, трагически завершившем свою жизнь, можно рассказывать бесконечно. Подлинность захватывает сильнее любого мифа. Впрочем, она бывает так избыточна, что рождает волшебные сказки. Уверен, что у скатерти, на которой живущие в разных городах и весях представители рода Толстых оставили свои подписи, будет такая же судьба. Нина Горьковенко, которая вместе с Мариной Колобковой принимала нас в кучерской, увековечивает эти подписи в вышивке, - в "Ясной Поляне" появится уникальная вещь, о которой можно будет рассказывать были и небыли.

Нужно вырваться из-под пресса московской жизни, оказаться в местах с отсутствующим интернетом, чтобы заново ощутить неспешные подробности человеческого бытия. Пандемия коронавируса, прервавшая массовый туризм и лишившая музей серьезных доходов, оказалась благом для добравшихся сюда посетителей. Без многолюдья, не подгоняемый толпами экскурсантов, ты получаешь редкую возможность побывать в сосредоточенном одиночестве. Течение жизни теряет свою скорость, она гасится пространством огромного поместья. Редкая возможность побыть наедине с собой, переживая неспешное путешествие к Толстому.

Как сказала Ольга Веневцева, заведующая филиалом яснополянского музея в селе Крапивна, в последнее время появился спрос на тренинги, обучающие существовать неторопливо, различая подробности жизни. Достаточно переместиться километров на двести от Москвы, и время приноровится к пространству сельского бытия, где все укрупнено, единственно, подробно. Люди, постройки, детали быта. Таким же чудесным образом устроен филиал Яснополянского музея: в каждой вещи - судьба человека, некогда жившего в этих краях.

Крапивна, некогда уездный город, где часто бывал Толстой после того, как принял на себя роль мирового посредника, благодаря усилиям энтузиастов попала в федеральную программу создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Возрождение Крапивны было бы невозможно без государственных средств, к восстановлению исторических поселений очень трудно привлечь частных инвесторов. И так было не только сегодня.

Селу Никольскому-Вяземскому, где находилось родовое имение Толстых, за последние сорок лет повезло дважды. Первый раз в 1983 году, когда его вместе с окрестными полями, лугами и лесами передали Тульскому машиностроительному заводу в качестве цеха "аграрного производства", который в голодноватое советское время снабжал рабочих дефицитной сельскохозяйственной продукцией. К счастью, директором завода был Вадим Сергеевич Усов, влюбленный в творчество Толстого.

Течение жизни теряет скорость, она гасится пространством огромного поместья. Возникает редкая возможность пережить неспешное путешествие к Толстому

Благодаря ему началось восстановление разрушенного в годы революции барского дома, усадебных построек, приступили к реставрации домовой церкви. Второй раз, - когда имение Толстых стало филиалом "Ясной Поляны". Без бюджетных средств было бы невозможно содержание легендарного места, описанного в "Войне и мире" под названием Отрадное. Такое ощущение, что Сергей Сретенский, заведующий этим филиалом, научные сотрудники Зинаида Мызникова и Вера Курбатова свободно перемещаются между прошлым и настоящим, правдой и вымыслом, - в Никольском-Вяземском всегда время Толстого.

Современная "Ясная Поляна" и ее филиалы, - это огромный, непросто управляемый музейный комплекс. Екатерина Толстая, его директор, хочет закончить реконструкцию и реставрацию основных объектов к 100-летию музея в 2021 году. Уверен, что у нее и ее сотрудников это получится. Но они прекрасно понимают, что толстовские места не могут быть лишь инструментом туристического бизнеса. В "Ясной Поляне" не торгуют впечатлениями. Здесь помогают понять смыслы. Очеловечиться.

Задача государственной важности.