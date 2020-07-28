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28.07.2020 15:03
Рубрика: Спорт

СМИ: Денис Черышев близок к переходу из "Валенсии" в "Зенит"

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев может продолжить карьеру в "Зените", сообщает "Спорт-Экспресс". По данным издания, санкт-петербургский клуб близок к подписанию контракта с игроком "Валенсии", трансферная стоимость которого оценивается в 4,8 миллиона евро.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Впрочем, Дмитрий Черышев, отец футболиста, эти сведения не подтверждает.

"Мне интересно, откуда это берется. Может быть, где-то что-то услышали, проанализировали какие-то вещи, я не знаю. Слухи ходят, пускай, я же не могу их запретить и как-то развеять", - сказал Черышев-старший, чьи слова приводит РИА Новости, и добавил, что его сын сейчас находится в отпуске.

Денис Черышев выступает за "Валенсию" с 2018 года. В общей сложности в составе клуба он провел 80 матчей и забил 10 мячей. Ранее на клубном уровне 29-летний полузащитник играл только в Испании - за мадридский "Реал", "Севилью", "Вильярреал". При этом в активе Черышева 25 игр и 11 голов за сборную России.

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