Sony разозлила российских геймеров раздачей PS Plus. Справедлив ли гнев?

Компания Sony объявила игры, которые станут бесплатными в августе для подписчиков PlayStation Plus.

В следующем месяце геймерам будут доступны Fall Guys - многопользовательские забавные испытания на полосе препятствий - и "Безумцы" - соревнования для компании в веселых и заковыристых мини-играх.

После анонса в российском комьюнити, как говорится, "полыхнуло". Дело в том, что в европейском регионе Sony будет раздавать Call of Duty: Modern Warfare 2 campaign remastered, но эта игра не выходила в российском PS Store, поэтому в нашей стране ее заменили на "Безумцев". Причина ее отсутствия в российском онлайн-магазине официально не комментировалась, но легко предположить, что сделано это было из-за миссии "Ни слова по-русски".

В сообществе "PlayStation Россия" в социальной сети "Вконтакте" появились призывы бойкотировать раздачу: "Они над нами издеваются! Го бунт! Пошли дизлайкать видос на ютубе, чтобы они увидели всю мощь русского комьюнити! Как можно менять ААА игру какой-то индюшатиной в виде "Безумцев"? Почему МВ2 нет у нас в регионе? Алло! Сони Раша, у вас там все в порядке?"

Необходимо отметить, что призыв сработал - на момент написания данной заметки количество дизлайков под роликом уже перевалило за отметку в 18 тысяч. Положительных оценок при этом чуть более 500.

В этой ситуации можно немного абстрагироваться от коллективного чувства праведного гнева и взглянуть на несколько другие цифры, конкретно на оценки двух проектов на сайте-агрегаторе Metacritic. Пусть сравнение и носит очень условный характер, но все же может дать общее понимание о продукте.

Итак, "Безумцы" (в оригинале Frantics) имеют у аудитории даже более высокую оценку - 7,5 баллов - чем переиздание Call of Duty - 7.2. Оценки критиков тоже не сильно отличаются - 68 баллов у "Безумцев" против 71 у Call of Duty.

Ремастер Call of Duty лишен одного из главных плюсов оригинальной игры - в нем нет мультиплеера - это просто набор миссий кампании с немного подтянутой графикой. "Безумцы" представляют линейку PlayLink - интересные проекты для вечеринок в большой компании, в которые могут играть даже люди, ни разу не бравшие в руки геймпад - все управление осуществляется со смартфона.

Даже после такого беглого сравнения замена Call of Duty: Modern Warfare 2 campaign remastered на "Безумцев" уже не видится такой несправедливой и неравноценной.