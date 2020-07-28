Суды смогут снижать административные штрафы для юридических лиц

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, разрешающую снижать административные штрафы для юридических лиц, если компании наказаны по региональным законам.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что на сегодняшний день граждан и юридических лиц могут привлекать к ответственности за административные правонарушения, как по нормам, установленным в КоАП РФ, так и по нормам региональных законов об административных правонарушениях.

"Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации позволяет снижать юридическим лицам штрафы ниже минимального предела при наличии исключительных обстоятельств. Штраф может быть уменьшен, например, когда нарушение по сути является незначительным и предусмотренный размер штрафа несоразмерен общественной опасности", - рассказал Владимир Груздев.

Он отметил, что суды стали активно применять данную норму в период пандемии. Учитывая непростую экономическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса и введенными ограничениями, это помогает снизить финансовую нагрузку на бизнес.

"Однако закон не предусматривает возможности снижения штрафов, если юридическое лицо привлекается к ответственности по нормам регионального кодекса об административных правонарушениях. Подготовленный законопроект исправляет данное положение. Инициатива подготовлена во исполнение постановления Конституционного суда России", - пояснил Владимир Груздев.