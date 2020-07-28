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Рубрика: Спорт

Слабостей не нашел

Свидлер уступил Карлсену
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Российский гроссмейстер Петр Свидлер со счетом 1,5:2,5 уступил чемпиону мира Магнусу Карлсену в седьмом раунде онлайн-турнира по рапиду "Легенды шахмат". Норвежец укрепился в роли лидера.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Перед стартом матча прогнозы были разными. Одни эксперты говорили, что Карлсен еще не отошел от неудачи в фэнтези-футболе. Напомним, что ради последнего тура Английской премьер-лиги и ее фэнтези-аналога, когда участники игры формируют виртуальную команду из реальных футболистов, Карлсен даже договорился с Дин Лиженем о более раннем начале их встречи. Другие шахматисты предполагали, что Магнус будет по-настоящему зол в партиях со Свидлером. В любом случае провал в футболе никак не отразился на шахматах. Магнус одержал очередную победу.

Фото: Дмитрий Донской/ РИА Новости
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Отвечая на вопрос, как ему это удается, Карлсен постарался быть максимально корректным и не зазнаваться.

- Что бы я ни придумал, прозвучало бы странно, - приводит слова Карлсена портал chess24, на котором идут трансляции матчей с комментариями. - Все, что я могу сказать, у меня нет очевидных слабостей в игре, которые могут попытаться использовать соперники.

Следующим оппонентом Магнуса будет еще один россиянин Ян Непомнящий. В седьмом раунде он обыграл в армагеддоне венгра Петера Леко (3:2) и идет вторым в турнирной таблице, отставая от Магнуса на 2 очка (18 против 20). Непомнящий, как и Карлсен, победил во всех своих матчах, но сыграл на два армагеддона больше.

- Очевидно, что матч против Непомнящего будет для меня очень важным, я хочу остаться лидером и попасть в полуфинал с первой строчки, - заявил Магнус.

Согласно правилам в плей-офф выйдут четыре сильнейших гроссмейстера. За три тура до окончания кругового этапа шансы побороться за главный приз - 45 тысяч долларов - сохраняют голландец Аниш Гири (14), россияне Владимир Крамник (12) и Петр Свидлер (11), украинец Василий Иванчук (9).

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