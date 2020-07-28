Новости

СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос 19:03
В московском метро проверяют масочный режим 18:56
В Петербурге по факту столкновения электровозов возбуждено уголовное дело 18:55
Genesis G70 превратится в универсал 18:54
Песков заявил о хорошем здоровье Путина 18:42
В России растет число страдающих сахарным диабетом детей 18:37
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19 18:23
Фильм Кончаловского попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 18:23
Ученые придумали микрозонд тоньше волоска для обследования сосудов 18:21
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода" 18:19
Володин призвал обсудить c родителями поправки об изъятии детей 18:19
Найдены новые доказательства теории о крахе Византийской империи 18:18
В Петербурге появится первый в России хоспис для молодежи 18:11
В Сочи встретили 500-тысячного туриста с начала летнего сезона 18:08
Умерла вокалистка Primal Scream Дениз Джонсон 17:56
Продолжения сериала "Дрянь" не будет 17:47
Елена Хахалева отчислена из штата судей Краснодарского края 17:44
Депутаты и писатели оценили инициативу спрятать под ключ книги "18+" 17:44
В Краснодаре установлен рекорд по рождаемости двойняшек 17:42
Осужденному экс-главе Коми предъявили новое обвинение 17:40
Москвич попал в кому из-за конфликта с пенсионером в автобусе 17:38
Австралийские пожары привели к гибели или бегству 3 млрд животных 17:38
В Ижевске посетители парка застряли на сломанном аттракционе 17:33
В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 18:18
Рубрика: Общество

Найдены новые доказательства теории о крахе Византийской империи

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команда археологов из университетов Бар-Илан и Хайфы (Израиль) обнаружила новые убедительные доказательства заметного экономического спада на окраинах Византийской империи, который произошел после крупной пандемии в середине VI века нашей эры.

Исследование опубликовано в журнале PNAS, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Необычное исследование было проведено в центре засушливой пустыни Негев в Израиле. Оно показало, что 1500 лет назад там располагался центр виноградарства.

Фото: Rambam Health Care Campus
Радиологи: Маленькая египетская мумия из Хайфы принадлежит не человеку

Удивительно, но археологические свидетельства были найдены в выгребных ямах того периода. Ученым удалось извлечь из них около 11 тысяч семян и косточек различных растений, в основном винограда, пшеницы и ячменя. Изучение культурных слоев и изменение содержания в них семян и косточек помогли восстановить хронологию взлета и падения коммерсантов этого региона.

Ранее археологи раскопали здесь руины крупных и зажиточных поселений. Полторы тысячи лет назад тут располагалась окраина Византийской империи, которая переживала свой расцвет. Исследование доказало, что в современной пустыне Негев в тот период времени климат был гораздо более влажным и умеренным. Здесь часто шли дожди, что позволяло местным жителям успешно заниматься растениеводством.

Анализ виноградных косточек помог изучить экономику региона. Их огромное количество доказывает, что виноград выращивали здесь же. Но делали ли здесь вино? Византийские тексты нахваливают так называемое "вино из Газы" (Vinum Gazetum). Оно описывается древними авторами как сладкое белое вино, которое экспортировалось из порта Газы по всему Средиземноморью и даже за его пределы.

Перевозили его, как правило, в "фирменных" амфорах, которые ранее археологи находили во многих странах. Очень много амфор из Газы было найдено и при раскопках в пустыне Негев. Исследователи говорят, что знаменитое "вино из Газы" вполне могли производить именно здесь, хотя достоверно доказать это пока тяжело. Однако соотношение виноградных косточек и зерна в мусорных ямах позволило выдвинуть смелую гипотезу.

"Представьте, что вы древний фермер, у вас есть участок земли, которого достаточно, чтобы прокормить свою семью, - говорит Даниэль Фукс из Бар-Иланского университета. - В большинстве случаев вы станете выращивать зерновые культуры, такие как пшеница и ячмень, потому что так проще всего получить хлеб. В меньших объемах, только для нужд своей семьи, вы будете выращивать виноград, бобовые культуры, овощи и фрукты. Но однажды вы понимаете, что можете продать на экспорт отличное вино и заработать не только на хлеб, но и на все остальное".

Фото: Ministry of Culture and Tourism of Republic of Turkey / Andalou Agency
В Турции раскопали древний саркофаг с редкой золотой диадемой

Ученые считают, что такая философия и царила в умах местных фермеров. Исследование показало, что количество виноградных косточек в выгребных ямах стабильно возрастает в слоях, относящихся к IV - середине VI веков. А количество зерновых при этом неуклонно снижается. Но с середины VI века виноградных косточек становится все меньше и меньше. Что же стало причиной экономического спада?

В своей работе исследователи связывают его с двумя главными факторами. Они напоминают о том, что тогда разразилась пандемия черной чумы, которую также называют юстиниановой. Она стремительно распространилась по всей Византии и вышла за ее пределы в 541 году. Император Юстиниан и сам ею заразился, но выжил.

Примерно в то же самое время произошла еще одна катастрофа - климатическая. С 535 по 539 годы произошла серий мощных вулканических извержений. Выбросы в атмосферу создали облака из серы, которые плохо пропускали солнечный свет. Это привело к тому, что в ряде южных регионов произошло значительно похолодание климата. Северная Европа в то время переживала период засух.

Израильские ученые считают, что древние мусорные ямы в пустыне Негев четко указывают на связь похолодания климата и пандемии с экономическим крахом местных земледельцев, поскольку они совпадают по временным рамкам. Вероятно, виноградники начали гибнуть. Высокой была и смертность людей от чумы, что могло привести к дефициту рабочих. Все это вкупе привело к тому, что Византия начала утрачивать свое могущество.

В Мексике на вершине горы найдены реликвии "людей из облаков"
Археологи назвали пищу петербургских бедняков, ставшую деликатесом
Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году