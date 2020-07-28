Найдены новые доказательства теории о крахе Византийской империи

Команда археологов из университетов Бар-Илан и Хайфы (Израиль) обнаружила новые убедительные доказательства заметного экономического спада на окраинах Византийской империи, который произошел после крупной пандемии в середине VI века нашей эры.

Исследование опубликовано в журнале PNAS, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Необычное исследование было проведено в центре засушливой пустыни Негев в Израиле. Оно показало, что 1500 лет назад там располагался центр виноградарства.

Удивительно, но археологические свидетельства были найдены в выгребных ямах того периода. Ученым удалось извлечь из них около 11 тысяч семян и косточек различных растений, в основном винограда, пшеницы и ячменя. Изучение культурных слоев и изменение содержания в них семян и косточек помогли восстановить хронологию взлета и падения коммерсантов этого региона.

Ранее археологи раскопали здесь руины крупных и зажиточных поселений. Полторы тысячи лет назад тут располагалась окраина Византийской империи, которая переживала свой расцвет. Исследование доказало, что в современной пустыне Негев в тот период времени климат был гораздо более влажным и умеренным. Здесь часто шли дожди, что позволяло местным жителям успешно заниматься растениеводством.

Анализ виноградных косточек помог изучить экономику региона. Их огромное количество доказывает, что виноград выращивали здесь же. Но делали ли здесь вино? Византийские тексты нахваливают так называемое "вино из Газы" (Vinum Gazetum). Оно описывается древними авторами как сладкое белое вино, которое экспортировалось из порта Газы по всему Средиземноморью и даже за его пределы.

Перевозили его, как правило, в "фирменных" амфорах, которые ранее археологи находили во многих странах. Очень много амфор из Газы было найдено и при раскопках в пустыне Негев. Исследователи говорят, что знаменитое "вино из Газы" вполне могли производить именно здесь, хотя достоверно доказать это пока тяжело. Однако соотношение виноградных косточек и зерна в мусорных ямах позволило выдвинуть смелую гипотезу.

"Представьте, что вы древний фермер, у вас есть участок земли, которого достаточно, чтобы прокормить свою семью, - говорит Даниэль Фукс из Бар-Иланского университета. - В большинстве случаев вы станете выращивать зерновые культуры, такие как пшеница и ячмень, потому что так проще всего получить хлеб. В меньших объемах, только для нужд своей семьи, вы будете выращивать виноград, бобовые культуры, овощи и фрукты. Но однажды вы понимаете, что можете продать на экспорт отличное вино и заработать не только на хлеб, но и на все остальное".

Ученые считают, что такая философия и царила в умах местных фермеров. Исследование показало, что количество виноградных косточек в выгребных ямах стабильно возрастает в слоях, относящихся к IV - середине VI веков. А количество зерновых при этом неуклонно снижается. Но с середины VI века виноградных косточек становится все меньше и меньше. Что же стало причиной экономического спада?

В своей работе исследователи связывают его с двумя главными факторами. Они напоминают о том, что тогда разразилась пандемия черной чумы, которую также называют юстиниановой. Она стремительно распространилась по всей Византии и вышла за ее пределы в 541 году. Император Юстиниан и сам ею заразился, но выжил.

Примерно в то же самое время произошла еще одна катастрофа - климатическая. С 535 по 539 годы произошла серий мощных вулканических извержений. Выбросы в атмосферу создали облака из серы, которые плохо пропускали солнечный свет. Это привело к тому, что в ряде южных регионов произошло значительно похолодание климата. Северная Европа в то время переживала период засух.

Израильские ученые считают, что древние мусорные ямы в пустыне Негев четко указывают на связь похолодания климата и пандемии с экономическим крахом местных земледельцев, поскольку они совпадают по временным рамкам. Вероятно, виноградники начали гибнуть. Высокой была и смертность людей от чумы, что могло привести к дефициту рабочих. Все это вкупе привело к тому, что Византия начала утрачивать свое могущество.