Том Хэнкс и Рита Уилсон официально стали гражданами Греции

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Известный американский киноактер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон стали почетными гражданами Греции, сообщил со ссылкой на греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса телеканал NBC.

"Рита Уилсон и Том Хэнкс теперь гордые греческие граждане!", - подписал премьер в Instagram фотографию, на которой он с женой Маревой Грабовски стоят вместе с Хэнксом и Уилсон, держащими греческие паспорта.

Хэнкс присоединился к православной церкви в 1988 году после женитьбы на Уилсон, которая имеет греческое происхождение. Пара владеет собственностью на острове Антипарос и сняла несколько фильмов о греческих общинах, в том числе "Моя большая греческая свадьба" и "Мамма Мия!" и оба сиквела фильма.

"Греция - это убежище, - сказал Хэнкс репортерам на церемонии вручения премии "Золотой глобус 2020". - Я побывал в самых красивых местах мира, ни одно из них не превосходит эту страну".

В январе Хэнкс объявил в социальных сетях, что он "начинает 2020 год как почетный гражданин Греции" после подписания греческим президентом Прокопис Павлопулосом указа о натурализации.

Согласно греческому законодательству, почетной натурализацией награждается "иностранный гражданин, предложивший Греции особые услуги или если его натурализация может послужить интересам страны".