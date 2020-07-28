Трамп выдвинул на пост посла в Германии отставного полковника

Президент Дональд Трамп назначил полковника в отставке Дугласа Макгрегора на пост посла в Германии. Он заменит главу диппредставительства Ричарда Гренелла. Это решение должно быть утверждено Сенатом США, сообщает портал Spiegel online.

Макгрегор известен как "эксперт по планированию армейских операций". Во время карьеры в вооруженных силах он оказывал поддержку команде специального посланника США на Балканах в подготовке Дейтонских соглашений, координировал действия НАТО в Косово. В последние годы полковник часто участвует в качестве специалиста на телеканале Fox News, который предпочитает президент Трамп.

Назначение нового посла совпало по времени с решением администрации о выводе из Германии десяти тысяч военнослужащих из 35-тысячного контингента. Детали плана станут известны позднее. По всей вероятности, часть солдат будет дислоцирована в Польше.

Макгрегор критически относится к оборонной политике Берлина и поддерживает позицию Трампа. "Благодаря нам немцы не чувствуют себя обязанными защищаться. А президент просто сказал: "Послушайте, зачем американскому налогоплательщику защищать вас, если вы не готовы защищать себя", - утверждал он.

Полковник имеет собственное мнение относительно военно-политических решений Вашингтона. Он является ярым критиком миссий США в Ираке и Афганистане, но поддержал желание Трампа вывести войска с Ближнего Востока и из Афганистана.

Досталось от Макрегора и блоку НАТО, который он назвал "зомби". "С исчезновением советской угрозы жизнь его закончилась. Военный альянс снова и снова просто "оживлял" себя с "магией вуду". Но даже и зомби иногда умирают", - образно выразился полковник.

Дуглас Макгрегор, который является уроженцем Пенсильвании, имеет множество наград, в том числе медаль "Бронзовая звезда" за боевые достижения. Он опубликовал несколько книг, в том числе в 1989 году о союзе ГДР с Советским Союзом во время "холодной войны".