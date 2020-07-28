Трамп выдвинул отставного полковника Макгрегора на пост посла в Германии

Президент США Дональд Трамп выдвинул Дугласа Макгрегора - отставного полковника Сухопутных сил - на должность посла в Германии. Такую информацию в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.

Из заявления следует, что Макгрегор получил широкое признание как "эксперт по строительству вооруженных сил и общей стратегии" . Также он известен своими работами по развитию Сухопутных сил США, НАТО и Израиля.

В Белом доме отметили, что Макгрегор участвовал в подготовке Дейтонских соглашений в 1995 году, которые положили конец войне в Боснии и Герцеговине, а в 1999 году служил директором совместного оперативного центра НАТО во время операции против Югославии, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее послом США в Германии был Ричард Гренелл.