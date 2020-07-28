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28.07.2020 14:40
Рубрика: Общество

Биологи предупредили о растущей угрозе инфекций, переносящихся комарами

Текст: Алена Ларина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Африке в районах с высокой плотностью населения некоторые виды комаров перешли вместо воды на питание человеческой кровью. Это показало исследование пищевых предпочтений насекомых из 27 популяций.

Авторы работы в статье для журнала Current Biology предупреждают, что с ростом африканских городов все больше комариных популяций будут переходить к кормлению кровью людей.

Обычно комариные самки питаются, высасывая кровь у животных, но среди них оказались и такие, которые предпочитает человеческую. При этом они являются переносчиками серьезных болезней. Например, желтолихорадочный комар подвида Aedes aegypti, жало которого может принести лихорадку денге, чикунгуньи, вирус Зика и желтую лихорадку. Первоначально это насекомое можно было встретить только в Африке, но сейчас оно появилось по всем тропикам и проникло в умеренные регионы.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Ученые предположили, что желтолихорадочные комары стали питаться человеческой кровью от пяти до десяти тысяч лет назад. Команда исследователей во главе с Ноа Роузом из Принстонского университета собрала яйца разных подвидов Ae. aegypti в 27 районах Африки южнее Сахары, как в густонаселенной местности, так и там, где плотность населения небольшая. Из яиц вывели взрослых комаров и дали им размножиться.

Самок, которые в поисках питания ориентируются на запах, держали в ящике с двумя отверстиями, в одно из которых помещали человеческую руку, в другое - морскую свинку. Некоторые комары из разных популяций (они вывелись из яиц, собранных в Сенегале) выбрали человеческий запах.

Вывод ученых - специализация к кормлению на людях развилась в популяциях, которые живут рядом с городами и поселками. Косвенно это подтвердили данные о численности жителей в радиусе 20 километров от места сбора яиц. Кроме того, на выбор пищи этими насекомыми влияет климат. Комары, обитающие в регионах с меньшим количеством осадков, чаще выбирали человеческий запах.

По мнению исследователей, к 2050 году популяции Aedes aegypti во многих уголках Африки перейдут к кормлению на людях, что сильно повысит риск распространения опасных инфекций, поставив под угрозу здоровье и жизнь миллионов людей.

Общество Наука

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