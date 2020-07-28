В Антверпене введут комендантский час из-за новых вспышек коронавируса

Власти бельгийкой провинции Антверпен объявили комендантский час из-за коронавируса, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно. Такое решение вызвано новым скачком заболеваемости на территории Антверпена, сообщает RTBF.

"С 23:30 и до 6:00 утра всем жителям провинции необходимо оставаться дома. Исключение - экстренные случаи. На неопределенный срок закрываются банкетные залы и фитнес-центры. До нормализации обстановки с заболеваемостью коронавирусом запрещены все контактные виды спорта для спортсменов старше 18 лет", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В Бельгии началась вторая волна эпидемии COVID-19. Самая сложная ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Антверпене. Власти страны провели внеочередное заседание Совета нацбезопасности в связи с ростом заболеваемости.

С 29 июля в Бельгии вступят в силу новые правила, согласно которым круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. В магазины теперь тоже можно будет ходить только по-одному, максимум с ребенком. В помещении разом смогут находиться только сто человек, на открытом воздухе - 200. Власти призвали жителей максимально ограничивать свои контакты и не забывать про индивидуальные средства защиты.