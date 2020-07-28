В библиотеках спрячут под ключ книги с маркировкой "18+"

Российские библиотеки обязали выдавать книги, строго соблюдая возрастную маркировку. А книги с пометкой "18+" теперь будут храниться либо в отдельных закрытых шкафах, расположенных вне доступа детей, либо в залах, обслуживающих исключительно совершеннолетних читателей. Новые правила подготовило Министерство культуры РФ, соответствующий приказ опубликован в "Российской газете".

В документе, в частности, говорится: "Библиотеки, посетителями и (или) пользователями которых являются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, в своих помещениях и на территориях библиотек обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку "18+" или с текстовым предупреждением "запрещено для детей".

Книги, брошюры и периодику, содержащие информацию, "запрещенную для распространения среди детей", библиотекарям предлагают спрятать подальше от глаз юных посетителей. Выделив для такой литературы отдельный зал или, как минимум, закрывающийся на ключ шкаф, всегда находящийся под контролем библиотекаря.

Взять на дом такую книгу ребенок тоже не сможет. Библиотекарь подберет и предложит ему книги, более подходящие по возрасту. Что, собственно, логично.

Однако библиотеки и раньше выдавали книги "по возрасту". И взрослые книги всегда старались разметить на полках отдельно от детских. Так что по сути новый приказ лишь закрепляет давно установленный порядок.

Спешим успокоить и тех, кто предположил, что теперь подростки не смогут взять в библиотеке книги из школьной программы. Действительно, книги, например, Маяковского, Шолохова, Ахматовой и даже Пушкина иногда попадают в категорию "взрослых", но на них стоит маркировка "16+". И под действие нового приказа они не подпадают.

Возрастная маркировка книг, введенная в России в 2012 году, не в первый раз оказывается в центре внимания. Предложенная шкала: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+ и критерии оценок оказались мало применимы к реальной жизни. Иногда даже доходит до абсурда. Так, школьнице отказались продать стихи Есенина, потому что на книге стоит маркировка "16+". Исправить это недоразумение сможет законопроект, подготовленный Комитетом по культуре Госдумы РФ. Депутаты предложили упразднить все промежуточные категории, оставив лишь одну - "18+", а также запретить относить к книгам для взрослых произведения из школьной программы.