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28.07.2020 16:47
Рубрика: В мире

В Германии осудили турецких коммунистов

Текст: Юрий Ершов

В Мюнхене завершился более чем четырехлетний процесс над десятью турецкими коммунистами, которых обвинили в том, что они являются членами террористической организации.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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Обвиняемые приговорены к различным срокам тюремного заключения, сообщает немецкий еженедельник "Der Spiegel". Главного фигуранта - некого Мюслюма Э. мюнхенский высший земельный суд признал руководителем террористической организации за рубежом и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы. Остальным придется пробыть за решеткой от двух лет и девяти месяцев до пяти лет.

Из приговора следует, что осужденные создали в Германии заграничный комитет Турецкой коммунистической партии / марксистско-ленинской (ТКП/МЛ). В ФРГ члены группы разными путями зарабатывали деньги и ежегодно отправляли почти полмиллиона евро запрещенной в Турции компартии. При этом они рассчитывали, что созданная в 70-х годах компартия планировала госпереворот. Правда, последняя не брезговала никакими методами, включая насилие. Известно, что в ходе подобных акций коммунистов в Турции с применением оружия и взрывчатки погибли минимум шесть человек, в том числе дети.

Защита обвиняемых назвала приговор суда сделкой с Анкарой, а сами осужденные отвергли обвинения в терроризме, назвав себя оппозиционерами и борцами за свободу.

Примечательно, что Федеральное ведомство по охране конституции внимательно следит за деятельностью ТПК/МЛ, но в ФРГ она не запрещена.

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