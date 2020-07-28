В Германии осудили турецких коммунистов

В Мюнхене завершился более чем четырехлетний процесс над десятью турецкими коммунистами, которых обвинили в том, что они являются членами террористической организации.

Обвиняемые приговорены к различным срокам тюремного заключения, сообщает немецкий еженедельник "Der Spiegel". Главного фигуранта - некого Мюслюма Э. мюнхенский высший земельный суд признал руководителем террористической организации за рубежом и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы. Остальным придется пробыть за решеткой от двух лет и девяти месяцев до пяти лет.

Из приговора следует, что осужденные создали в Германии заграничный комитет Турецкой коммунистической партии / марксистско-ленинской (ТКП/МЛ). В ФРГ члены группы разными путями зарабатывали деньги и ежегодно отправляли почти полмиллиона евро запрещенной в Турции компартии. При этом они рассчитывали, что созданная в 70-х годах компартия планировала госпереворот. Правда, последняя не брезговала никакими методами, включая насилие. Известно, что в ходе подобных акций коммунистов в Турции с применением оружия и взрывчатки погибли минимум шесть человек, в том числе дети.

Защита обвиняемых назвала приговор суда сделкой с Анкарой, а сами осужденные отвергли обвинения в терроризме, назвав себя оппозиционерами и борцами за свободу.

Примечательно, что Федеральное ведомство по охране конституции внимательно следит за деятельностью ТПК/МЛ, но в ФРГ она не запрещена.