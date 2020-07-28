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28.07.2020 12:07
Рубрика: В мире

В Китае начали строительство продолжения газопровода "Сила Сибири"

Текст: Алексей Чуриков

В Китае началось строительство южного участка российско-китайского газопровода "Восточный маршрут". Этот участок, сообщает портал CNWest, является продолжением газопровода "Сила Сибири" и должен соединить уезд Юнцин в северо-восточной провинции Хэбэй и Шанхай.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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На первом этапе строительства будет создана щитовая проходка для возведения тоннеля через реку Янцзы. Согласно информации телеканала CCTV, после завершения строительства южного участка подача природного газа в дельте реки Янцзы будет значительно улучшена. Российско-китайский газопровод имеет общую протяженность 5111 км. Северный участок был введен в эксплуатацию в прошлом году, а средний участок планируется завершить к концу этого года.

Договор, подписанный между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) заключен на 30 лет и предполагает поставку до 5 млрд кубических метров в 2020 году и 38 млрд кубометров ежегодно с 2024-го. Отмечается, что за первые шесть месяцев эксплуатации северного участка, соединяющего провинции Хэйлунцзян и Цзилинь, Россия поставила в КНР 1,58 млрд кубометров природного газа.

Китайские СМИ подчеркивают, что в сравнении с углем использование природного газа из этого газопровода может сократить выбросы углекислого газа на 81,44 миллиона тонн и выбросы двуокиси серы на 900 тысяч тонн. Это придаст новый импульс улучшению состояния воздуха и снизит загрязнение окружающей среды.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Отрасли Нефть и газ

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