Власть
28.07.2020 13:32
Текст: Кира Латухина

В Кремле заявили о важности углубления союзных отношений с Беларусью

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Наталья Селиверстова/ РИА Новости

В Москве высоко ценят представителей Беларуси, которые выступают за углубление союзных отношений, заявили в Кремле.

Фото: Татьяна Столярова
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В Кремле не дают оценок предвыборной кампании в Беларуси. "Мы не вмешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Для России важна Беларусь и Союзное государство, важно продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ, ЕАЭС, так и на двустороннем уровне, заверил представитель Кремля.

"И, безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Белоруссии, которые отвечают в этом плане взаимностью, сторонников дальнейшего углубления наших союзных отношений", - заключил Песков.

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